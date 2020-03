Tunnel stengt i Orkland etter at tilhenger mistet et dekk

Går inn for å utsette kirkemøtet i Trondheim til september

Saken oppdateres.

Kirkemøtet, som er det øverste organet i Den norske kirke, ofte kalt "Kirkens storting", skal etter planen finne sted 22. til 27. april.

Arbeidsutvalget går inn for at kirkemøtet i stedet arrangeres "en langhelg i september".

Skriftlig avstemning via epost

-Det er medlemmene i Kirkerådet som tar den endelige avgjørelsen. Hvert enkelt medlem skal uttale seg skriftlig via e-post. Vi regner med at alle har sagt sin mening senest om to dager, sier nestleder Harald Hegstad i Kirkerådet.

Dersom det viser seg at restriksjonene i forbindelse med koronaviruset fortsatt pågår i september, vil arbeidsutvalget forsøke å finne en ny dato.