Kommunen refunderer penger til familier i Trondheim

Mener krisepakke ikke er nok: - Redd for at det blir konkurser i Trondheim

Saken oppdateres.

Onsdag ettermiddag melder Trondheim kommune i en pressemelding at alle familier skal få igjen penger for SFO- og barnehagedager under koronastenginga.

- Fritaket for foreldrebetaling gjelder for alle barn i barnehage og SFO, også de som mottar et tilbud etter unntaksbestemmelsene for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og barn med særskilt omsorgsbehov, sier oppvekst - og utdanningsdirektør Camilla Trud Nereid i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Kan ditt barn dra på skolen? Her er de nye reglene

- Fakturaen må betales

Det var tirsdag regjeringen besluttet at foreldre ikke skal betale for barnehage og SFO i den perioden tjenestene er stengt. Trondheim kommune jobbet onsdag med å få på plass alle praktiske detaljer for hvordan dette best kan gjennomføres.

Kommunen ber derfor foreldre og foresatte om å betale regninga nå, for refusjonen kommer på neste faktura.

LES OGSÅ: - Jeg blir så utrolig skuffa. Som restauranteier kan jeg ikke godta dette

Private fakturerer selv

- Fratrekk for stengte dager vil gis på kommende fakturaer. De som av økonomiske grunner ikke kan betale, bes om å ta kontakt med Fagenhet for oppvekst og utdanning, sier Nereid.

LES OGSÅ: - Vi lider av brakkesyke, så vi må ut og leke ellers så blir det dårlig stemning inne.

Private barnehager fakturerer selv, og foreldre bes derfor om å ta kontakt med egen barnehage for informasjon om fakturering og betaling i denne perioden.

LES OGSÅ: Nå stenger Nav-kontorene dørene

LES OGSÅ: Ber næringslivet hente frem smittevernutstyr

Her kan du lese flere saker om koronaviruset