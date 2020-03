Innfører lørdagsrute på alle busslinjer i Trondheim

Redd for at Nav kommer til å forsinke dagpenger til kriserammede

Styret i AtB vedtok endringene i rutetilbudet på et styremøte torsdag, etter at Trøndelag fylkeskommune i et ekstraordinært møte i fylkesutvalget dagen før ga selskapet et oppdrag om å redusere kollektivtilbudet etter selskapets anbefaling om dette samme.

-Med unntak av enkelte linjer om morgenen som går til St. Olavs og noen sykehjem, som helsepersonell er avhengig av, blir det innført lørdagsruter på samtlige linjer i Trondheimsområdet fra mandag, forteller administrerende direktør Janne Sollie i AtB.

Kutter en tredjedel av avgangene

Kuttet i rutetilbudet utgjør nærmere en tredjedel av de totale avgangene.

-Vi gjør dette for å sikre at det fortsatt vil finnes tilstrekkelig med reservesjåfører dersom mange sjåfører blir syke eller kommer i karantene, sier Sollie.

I tillegg har styret vedtatt at all skoleskyss i AtB-regi blir stanset fra mandag, både i Trondheim og i distriktet, med unntak av noen få kommuner som fortsatt har behov.

-Bare et fåtall benytter seg fortsatt av skolerutene. De som fortsatt har behov etter mandag, vil få tilbud om taxi, sier Sollie.

All informasjon blir oppdatert på AtBs nettsider og i appen AtB reise, men foreløpig ikke på holdeplassene.

Kan bli enda flere reduksjoner

Sollie opplyser at det kommer flere reduksjoner i rutetilbudet innen tre uker. - Det vil da bli innført sommerruter og vi kan ikke utelukke ytterligere reduksjoner også etter det, forteller AtB-direktøren

Lignende reduksjoner i kollektivtilbudet skjer nå over hele landet i de største byene.

-Reduksjonen i tilbudet skal sikre tilgang på sjåfører dersom mange blir syke og/eller satt i karantene. Færre avganger er også et forsøk på å unngå økonomisk underdekning, sier Erlend Solem, fylkesdirektør for samferdsel.

Ferske tall fra AtB viser at passasjernedgangen har forverret seg ytterligere denne uken. Sist fredag var antall passasjerer 75 prosent lavere enn normalt. – Nå viser de siste tallene en nedgang på 90 prosent, altså at ni av ti passasjerer er blitt borte, sier Solem.

46 innstilte avganger torsdag

AtB har innstilt totalt 46 ulike avganger på seks ulike linjer torsdag ettermiddag og kveld, viser en oversikt på selskapets hjemmeside under driftsavvik.

De fleste innstillingene er på linje 1 i ettermiddagsrushet.

Også M2 og linjene 10, 16,23 og 24 har innstilte avganger.

-Dette skyldes at enkelte sjåfører hos operatørene er i karantene, forteller Sollie.

I tillegg er alle skoleruter i landsdelen innstilt fordi alle skoler er stengt.

-Samlet innebærer nedgangen i rutetrafikken og skolekjøringen et ukentlig tap rundt 16 millioner kroner i uka. Dette er en dramatisk situasjon. Inntil det kommer en eller annen form for statlig krisepakke for kollektivtrafikken, må fylkeskommunen dekke opp for inntektstapet hos AtB, sier Solem.

Definert som samfunnskritisk virksomhet

Fordi kollektivtrafikken er definert som samfunnskritisk virksomhet må rutetrafikken fortsette, men i noe begrenset grad.

AtB er ikke alene om å føle passasjernedgangen på kroppen. Kollektivselskaper over hele landet melder om de samme utfordringene.

-I Stavanger innfører Kolumbus sommerruter. I Trondheim innførte AtB et helt nytt rutesystem fra 3. august i fjor, noe som gjør at operatørene mangler erfaring med sommerruter i det nye rutesystemet. Det er derfor enklere å teste ut lørdagsruter alle dager, et tilbud og en turnus som jo har vært i gang hele tiden, sier Solem.

