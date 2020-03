Tre nye personer bekreftet smittet av korona i Trondheim

Over 1000 har meldt seg til tjeneste for Helse Midt

Saken oppdateres.

Det opplyser Trondheim kommune i en pressemelding torsdag morgen.

Alle tre har vært på reise i utlandet. Mannen, som er i 30-årene, har vært i Tyskland. En av kvinnene, som er i 40-årene, har vært i Irland, mens den siste kvinnen, som er i 70 årene, har vært i Spania.

Alle har et mildt sykdomsforløp.

Totalt er det dermed 49 personer i Trondheim som har testet positivt på viruset.

160 personer testet

I løpet av onsdag ble det tatt tester av 160 personer i Trondheim.

- Personene som er smittet skal oppholde seg hjemme til de er smittefrie. Både de smittede og deres familier blir fulgt opp av helsevesenet, sier smittevernoverlege Eli Sagvik i pressemeldingen.

Kommunen jobber nå med å kartlegge hvilke personer de smittede har hatt nær kontakt med. De aktuelle personene skal være hjemme i karantene.

Trolig mørketall

Ikke alle som har symptomer testes, derfor kan det være mørketall.

Under et informasjonsmøte arrangert av Trondheim kommune onsdag sa helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen at kommunen per nå har rimelig bra kontroll på situasjonen.

- Samtidig må vi være forberedt på at det finnes enkeltpersoner som går rundt i byen med koronavirus. Så hold avstand, vask hendene og bruk sunn fornuft, så går nok dette bra, sa han.

