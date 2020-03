- No e' Johnsen ganske sint

Kjeder du deg? Her er ti mobilspill du kan spille med vennene dine

Det var lørdag formiddag da Frank ble irritert. Han skulle på jobb på havna, men passerte Skansen og så alle menneskene som var ute.

- Det krydde av folk og det var det første jeg reagerte på. Så kjørte jeg en tur via Gamle bybro og innom Solsiden på vei tilbake til havna. Jeg ble nysgjerrig på hvor mange som var ute, forteller Frank Johnsen.

Han driver et transportfirma og har ansvaret for 60 ansatte. Johnsen har som de fleste andre lest hvilke konsekvenser dette kan få.

- Det var like mange i byen som på promenaden ved Brattøra. Og da begynner jeg å tenke på hva som plager folk. Det så ut som påska hadde startet, forklarer han irritert. Frustrasjonen kom også til uttrykk i videoen han la ut på Facebook.

- De kaller dette for en dugnad og da inviterer du ikke til en piknik ved Brattøra, avslutter han.