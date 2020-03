Må sette inn ekstra avganger for å hindre stappfulle busser i morgenrushet

Stort engasjement for å hjelpe etterlatte etter at gravid mor døde uventet på Sykehuset Namsos

AtB har siden mandag kjørt lørdagsruter, en reduksjon i det normale rutetilbudet med en tredjedel.

Endringen ble vedtatt av styret i AtB på torsdag etter at Trøndelag fylkeskommune i et ekstraordinært møte i fylkesutvalget dagen før ga selskapet et oppdrag om å redusere kollektivtilbudet etter AtBs egen anbefaling om dette samme.

Årsaken er at selskapet ønsker å sikre at det fortsatt vil finnes tilstrekkelig med reservesjåfører dersom mange sjåfører blir syke eller kommer i karantene.

Sjåfører og operatør bekymret

Rapportene om svært fulle busser begynte å strømme inn til operatøren Vy allerede mandag morgen.

- Da vi skjønte omfanget, ble det sendt ut en generell melding til alle sjåfører om å melde alt for fulle busser som et avvik, forteller områdesjef i Vy, Kenneth Eidem Bratt.

Sju hendelser mandag

Bare på mandag ble det meldt om sju hendelser med for fulle busser, tre av avvikene gjaldt metrobusslinje 1 og 2, de øvrige arbeidslinje 53 fra Lund, linje 70 Stjørdal – Trondheim og linje 71 Brekkåsen – Trondheim.

Fem av sju avvik var morgenavganger, mens to var stappfulle busser om ettermiddagen.

Klager fra kunder

Altfor fulle busser deler av dagen mandag, førte umiddelbart også til en rekke henvendelser til AtB fra misfornøyde kunder som hadde tatt stappfulle busser og påpekte smittefaren.

Det var Nidaros som først omtalte saken.

Ikke en ønsket situasjon

Under et bilde på AtBs Facebook-side fra en overfylt buss tatt av en passasjer mandag, skriver kundesenteret at "Bildet du viser til er ikke en ønsket situasjon. Jeg tar dette videre til våre ruteplanleggere slik at de får sett på dette."

Frank Brevik, som jobber som kunderådgiver i DNB på Solsiden, tar daglig metrobusslinje 1 fra Tonstadkrysset. Han la ut et tilsvarende bilde tirsdag morgen.

Er det noen steder vi sprer virus nå, så er det på bussen

"Sånn er på bussen i rushtiden i dag (24.3.), litt vanskelig å opprettholde anbefalt avstand … Er det noen steder vi sprer virus nå, så er det på bussen. Gratulerer!", skrev 44-åringen.

Brevik forteller at han umiddelbart merket den store forskjellen i antallet passasjerer på bussen da AtB endret rutetilbudet på mandag.

- Det var langt fullere både på holdeplassen og på bussen. Mens det var veldig god plass og alle passasjerene satt på bussen sist uke, er det nå skikkelig trangt på bussen. Det skyldes at folk kvier seg for å sette seg ned flere på samme seterekke. Dermed blir det færre sitteplasser tilgjengelig og flere må stå. Da synes jeg det er greit å varsle AtB, sier Brevik.

- Klandrer ikke AtB

Han sier videre at han egentlig ikke klandrer AtB.

- Ved å redusere rutetilbudet gjør de jo bare det de er pålagt, men når konsekvensen blir at bussen er så få full at det bryter med smittverneregelen om å holde en meters avstand, blir det galt uansett, sier Brevik.

Det er bare om morgenen bussen er så fullstappet. - Om ettermiddagen er det ikke på langt nær så fullt, sier han.

Han sier videre at han irriterer seg langt mer over folk som ikke holder avstand i butikker eller utendørs.

Setter inn ekstra busser

AtB har etter at de ble klar over de stappfulle bussene, hatt folk ute tirsdag morgen for å sjekke hvor fullt det var på de mest trafikkerte linjene.

– Etter disse rapportene ble det bestemt å øke kapasiteten på enkelte linjer, særlig metrobusslinje 1 og 2, forteller Grethe Opsal, direktør kommunikasjon og drift i AtB.

Det settes inn ekstra metrobuss fra onsdag 25. mars på enkelte avganger fra Tillerterminalen til Strindheim. Dette gjelder følgende avganger fra Tillerterminalen: Kl. 06:25, 06:45, 07:05 og 07:25.

"Dette gjør vi for å sikre nok plass til at reisende kan være trygge og holde avstand til hverandre.", skriver Opsal.