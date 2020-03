Se formannskapet om korona direkte her

Klubben måkte snøen ut på fotballbanen. Her er de to grunnene til det uvanlige grepet

Saken oppdateres.

Som Adresseavisen skrev i forrige uke er trøndersk næringsliv i krise. Berit Rian, administrerende direktør i Næringsforeningen, sa da at over halvparten av alle medlemsbedriftene sier koronaviruset vil påføre virksomheten kritiske konsekvenser. Og nettopp det blir et av hovedtemaene under dagens formannskap.

- Vi får også den daglige oppdateringen når det gjelder antall smittede og den generelle situasjonen i kommunen, sier kommunaldirektør Morten Wolden.

I tillegg vil politikerne stille spørsmål om alt fra stenging av fotballbaner til koronatiltak for bostedsløse rusavhengige.

Saken om nye sykkelfelt i Søndre gate og Kongens gate er også på sakskartet.

Her ser du alle sakene som skal opp.