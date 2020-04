Disse idrettsanleggene åpner igjen torsdag

Her er RBK tilbake i trening på Lerkendal: – Man føler seg som et lite barn igjen

Tre av fire private tannleger har mistet nesten all inntekt. Samtidig frykter de for folks tannhelse

Fem snakket i mobilen og to kjørte for fort

Saken oppdateres.

Torsdag morgen gjenåpner Trondheim kommune sine utendørs idrettsanlegg, i tråd med helsemyndighetenes råd.

Helsedirektoratet har åpnet for at landets idrettsanlegg igjen kan tas i bruk, etter at idretten selv ba om tydeligere retningslinjer. Idrettens særforbund er oppfordret til å lage egne korona-regler.

LES OGSÅ: Dette er Helsedirektoratets nye råd til idretten

Opp til hver enkelt klubb

- Vi satser på å få åpnet alle utendørsanleggene våre så snart som mulig. Det er fortsatt noen regler som gjelder: man skal ha to meter avstand til hverandre, og være maks fem personer på banen samtidig, sier Ola By Rise, direktør for kultur, næring og idrett i Trondheim kommune til Adresseavisen.

Det er kun de kommunale anleggene som åpnes torsdag. Det er opp til hver enkelt klubb om de selv ønsker å åpne anlegget eller ikke.

- Vi åpner for aktivitet, men kommunen pålegger ikke klubbene å arrangere treninger igjen. Vi oppfordrer derimot klubbene til å se om de kan få lagd et system som gjør at barn og unge får kommet ut og rørt seg, sier By Rise.

LES OGSÅ: Her er RBK-sjefens løsning på banestriden: – Åpne alt og sett ut vakter

Skilt og streife-vakt

På idrettsanleggene vil det bli hengt opp skilt over de nye reglene, samt at det vil gå streifevakt for å kontrollere at de blir overholdt.

- Jeg håper at folk bruker sunn fornuft, og sier ifra dersom det blir begått grove overtramp. Dette er noe vi må gjøre sammen, og derfor er det viktig at vi også passer på hverandre, sier han.

Idrettshaller vil ikke bli åpnet igjen i første omgang. Grunnen til det er at det er vanskeligere å ikke ha nærkontakt, samt at det er flere smittepunkter innendørs enn utendørs. En ny vurdering for hallene vil bli tatt etter påske, opplyser By Rise.

Holdes stengt inntil videre

NFF Trøndelag skriver på sine Facebooksider onsdag ettermiddag at de har fått mange henvendelser etter at Helsedirektoratets nye retningslinjer kom.

- Vi oppfordrer til at banene fortsatt holdes stengt inntil vi (NFF/NFF Trøndelag) har fått på plass de helt konkrete og praktiske retningslinjene for aktiviteten på banen og hvordan denne må innrettes, skriver de på sin Facebook-side.

De håper å få klargjort konkrete retningslinger for hva som kommer til å skje på klubbenes baner i løpet av morgendagen.

LES OGSÅ: – Barna trenger oss mer enn noen gang. Det er utrolig kjedelig at vi ikke får gjort noe for dem

Disse idrettsanleggene gjenåpnes:

● Trondheim friidrettstadion på Øya

● Dalgård Friidrettsstadion (ikke brøytet)

● Lade kunstgress stor bane, merket 2 x 9er-baner (brøytet)

● Lade bane 4 11er (ikke brøytet)

● Eberg kunstgress 11er (brøytet)

● Dalgård kunstgress 11er (ikke brøytet)

● Byåsen skole 7er (ikke brøytet)

● Spongdal skole 7er (ikke brøytet)

Disse nærmiljøanleggene gjenåpnes:

● Bergheim/Nedre Steinan balløkke, nærmiljøbane

● Jarlebanen, nærmiljøbane

● Bukkene Bruse, nærmiljøbane

● Moltmyra, nærmiljøbane

● Finalebanen, nærmiljøbane

● De kommunale diskgolf-anleggene

Følgende anlegg avventes åpnet til etter at særforbundene får gjort sine vurderinger:

● Sørborgen kunstgress 11er i Klæbu

● De kommunale padel- og tennisbanene