Fem nye tilfeller av koronasmitte i Trondheim

Saken oppdateres.

Det skriver Trondheim kommune i en pressemelding lørdag morgen.

Det ble i løpet av fredag tatt prøver av 59 personer. Av de smittede er tre kvinner og to menn.

En av kvinnene er sannsynligvis smittet under opphold i England og en av mennene i Østerrike. To er smittet via nærkontakt til smittet person og en gjennom lokal smitte.

Alle har mildt forløp.

- Personene som er smittet skal oppholde seg hjemme til de er smittefrie. Både de smittede og deres familier blir fulgt opp av helsevesenet, sier smittevernoverlege Eli Sagvik i Trondheim kommune.

Det jobbes med å kartlegge hvilke personer de smittede har hatt nær kontakt med. De som har hatt nær kontakt med de smittede, skal være i hjemmekarantene.

Det betyr at 189 personer så langt har fått påvist koronasmitte i Trondheim kommune.

Oppsummert:

Kjønn Sannsynlig smittested

kvinne - England

mann - Østerrike

kvinne - nærkontakt til smittet person

kvinne - nærkontakt til smittet person

mann - lokal smitte

Denne oversikten viser kun registrerte tilfeller av smitte. Ikke alle som har symptomer testes, derfor kan det være mørketall.

Personer smittet av koronaviruset i Trøndelag

Kartet viser fordelingen av smittede i Trøndelag, fordelt på kommuner. Fra mørkt til lyst. Smittet: Kommune Smittet

