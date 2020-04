Barnehager og skoler åpner ikke i full skala uka etter påske

Brannvesenet fikk et uvanlig oppdrag: - Fint å få testet egne alarmer

Saken oppdateres.

Det skriver Trondheim kommune i en pressemelding mandag morgen.

- Vi trenger lengre tid på å planlegge dette godt nok. Sammen med rektorer, barnehagestyrere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud er vi godt i gang med å kartlegge situasjonen. Alle ønsker at barnehagene og skolene skal åpne opp igjen, men ingen ønsker at dette skal skje før vi har sikret oss godt nok ut fra et smittevernperspektiv, sier oppvekst- og utdanningsdirektør Camilla Trud Nereid i Trondheim kommune.

Beslutningen om å stenge barnehager og skoler ble tatt raskt og uten at man hadde hatt tid til å vurdere konsekvensene av vedtaket. Nå etter snart én måned vet vi mer om dette og ser de alvorlige negative resultatene av stenging, ikke bare for barna men også for alle voksne som står uten barnepass, mener Trud Nereid.

Trondheim kommune har hele tiden lagt Folkehelseinstituttets anbefalinger og regjeringens oppfordringer til grunn for sine beslutninger, skriver Trondheim kommune i pressemeldingen.

Kommunen avventer nå regjeringens pressekonferanse på onsdag, hvor de får vite om stengingsvedtaket skal videreføres eller oppheves, helt eller delvis. Uansett vil det bli kommunens vurdering i hvilket tempo og på hvilken måte en eventuell gjenåpning skal skje, opplyser de.

- Vi er ikke klar for å åpne opp igjen våre barnehager og skoler i full skala uka etter påske, sier Trud Nereid.

