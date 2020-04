Tre ansatte i kommunen fikk påvist smitte påskeaften

Vi har rom for å ta vare på veiene, slik at folk kommer seg trygt hjem

Saken oppdateres.

To av de smittede jobber ved Havsteinekra helse- og velferdssenter, skriver Trondheim kommune i en pressemelding søndag morgen.

Adresseavisen omtalte dette allerede lørdag kveld. Da ble det bekreftet av helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune, Helge Garåsen..

- Det er tre ansatte i Trondheim kommune som er bekreftet smittet lørdag. To av dem jobber på sykehjem som ble eksponert for smitte via ansatte fra et vikarbyrå. Den tredje jobber ikke innen sykehjems-sektoren, sa Garåsen.

Ingen nye tiltak

Etter en grundig gjennomgang av karante- og smitterutinene ved sykehjemmet på påskeaften, er det ikke funnet behov for nye tiltak, bortsett fra rundt de to som har fått påvist smitte, skriver kommunen.

LES OGSÅ: Vikarbyrå plasserte folk i koronakarantene sammen med folk som jobbet på sykehjem i Trondheim

Den tredje personen som er smittet jobber også i Trondheim kommune, men på en annen enhet.

Her pågår kartlegging fortsatt, med full gjennomgang av mulige tiltak. Ingen flere pasienter har fått påvist smitte, skriver kommunen.

95 nye smittede i Norge lørdag

Det var ved midnatt påskeaften registrert 6.415 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 95 tilfeller siste døgn, skriver NTB. De siste to dagene er økningen på 172 tilfeller.

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og viser en foreløpig oversikt.

I alt 214 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom, melder NTB. Det var lørdag registrert 119 døde som følge av sykdommen.

Personer smittet av koronaviruset i Trøndelag

Kartet viser fordelingen av smittede i Trøndelag, fordelt på kommuner. Fra mørkt til lyst. Smittet: Kommune Smittet

Her kan du lese flere saker om koronaviruset