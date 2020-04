To nye har fått påvist koronasmitte i Trondheim

Koronatiltak på grensa gjør at politiet kan fastslå at siktede ikke var i Sverige

Saken oppdateres.

Det opplyser Trondheim kommune i en pressemelding tirsdag.

Mannen er i 30-årene og er nærkontakt til smittet person. Kvinnen er i 40-årene og er også nærkontakt til smittet person.

Begge har milde symptomer, ifølge kommunen.

«Den ene jobber ved Havsteinekra helse- og velferdssenter, men dette har ikke fått konsekvenser for antall personer og pasienter i karantene. Ingen pasienter har testet positivt», skriver kommunen.

De opplyser at 49 personer ble testet mandag. Til sammen har 212 personer nå fått påvist koronaviruset i Trondheim.

Kommunen skriver også at en ansatt ved Nidelven tidligere har testet positivt, men at dette ikke har sammenheng med at sykehjemsansatte ble utsatt for smitte gjennom personer fra et vikarbyrå.

«Alle brukere er informerte og fjorten ansatte og fjorten brukere er satt i karantene», skriver kommunen.

