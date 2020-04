Kjørte av veien - mistenkt for ruskjøring

Bekymret for skole- og barnehageåpningen?

Saken oppdateres.

I forkant av den forsiktige åpningen av barnehagene og småskolen i uke 17, er det mange foreldre som er bekymret for om det virkelig er trygt å sende barna tilbake til skole og barnehager.





LES OGSÅ: Uro for åpne skoler og barnehager

I den forbindelse har Trondheim kommune satt sammen et ekspertpanel som svarer på spørsmål fra publikum.

Direktesendt spørsmålsrunde

- Disse spørsmålene vil bli besvart i en direktesending på torsdag 16. april klokken 10:00, skriver Henriette Louise Krogness fra Kommunedirektørens fagstab i en pressemelding i dag.





Men allerede nå kan du sende inn dine spørsmål til kommunen på epost.

Benytt da følgende epostadresse:

redaksjon.kontortjenesten@trondheim.kommune.no

- Vi må gradvis få hjulene i gang igjen

I en lederartikkel i dag skriver Adresseavisen at det å stenge av samfunnet for godt av frykt for koronaviruset ikke er noe alternativ.

«Vi må gradvis få hjulene i gang igjen. Det er riktig å starte med barnehagene og skolene, men åpningen må skje på en måte som reduserer uroen blant foreldrene. Vi stoler på at skoler og barnehager bruker tida godt og gjør alt de kan for å lage gode planer og smittevernsrutiner».