To nye har fått påvist koronasmitte i Trondheim

Saken oppdateres.

Det opplyser Trondheim kommune i en pressemelding onsdag.

De smittede er en kvinne i 20-årene som er nærkontakt til smittet person og en mann i 50-årene som er nærkontakt til smittet person.

Kommunen opplyser at begge har et mildt forløp.

På mandag fikk to personer påvist koronasmitte i Trondheim, etter at 49 personer ble testet. En av de to var en ansatt ved Havsteinekra helse- og velferdssenter.

Så langt har totalt 214 personer fått påvist koronasmitte i Trondheim, ifølge kommunen.

