13 spørsmål og svar om barnehageåpningen i Trondheim

Onsdag formiddag arrangerte Trondheim kommune et nettmøte i forbindelse med at barnehagene åpner førstkommende mandag.

- Hvis det er noe som er positivt med at barnehagene har vært stengt i denne perioden, er det at alle nå skjønner hvor viktig barnehagen er, innledet oppvekst- og utdanningsdirektør Camilla Trud Nereid.

Sammen med rådgiver Ella Ingdal, kommunelege Betty Johanne Pettersen og enhetsleder på Øya barnehage, Gunn Kristin Hansvold, besvarte hun spørsmål fra foreldre og foresatte om hvordan åpningen skal gjennomføres.

Hvorfor mener dere at det nå er trygt å åpne barnehagene?

- Sammenlignet med voksne, er det få barn som er blitt identifisert smittet. Det tyder på at barn i mindre grad blir smittet og smitter videre. De har gjerne svakere symptomer, og mindre omfattende sykdomsutbrudd, og av den grunn regner vi med at de har en lavere smittsomhet. Det er viktig å være oppmerskom på at land som har hatt åpne barnehager og skoler registrerer få tilfeller av smitte blant barna, og dette gjelder også i Norge, sier Pettersen.

Hvis en foresatt har diabetes eller astma, bør barnet holdes hjemme?

- Hvis foresatte har velregulert diabetes eller astma uten komplikasjoner, behøver ikke barnet å holdes hjemme. Allmenne smittevernråd i hjemmet, og godt renhold hjemme og på barnehagen må overholdes. Dersom den foresatte er over 50 år, og har dårlig regulert sykdom, eller har komplikasjoner eller andre sykdommer i tillegg, bør de snakke med legen for å vurdere behovet for tilrettelegging. Vi vil gjerne at folk tar kontakt med barnehagen om dette også, sier Pettersen.

Barnehagebarn har ofte hoste og snørr, skal de da holdes hjemme?

- Mange barn har ofte rennende nese uten at det er symptomer på luftveisinfeksjon, særlig etter at de har vært ute. De kan komme i barnehagen så fremt de er friske, sier Pettersen.

Hvilke smittevernregler skal følges i barnehagen?

- Alle ansatte har gjennomgått grundig kurs i smittevern før oppstart. Vi fikk en veileder i går, og skal sørge for god hygiene og godt renhold i lokalene våre, i samarbeid med renholdspersonale. Ansatte må nok beregne å gjøre noen vasketiltak i tillegg, sier Hansvold.

Hun forteller videre at barnehagene skal organiseres i små, faste grupper med barn, med fast personale i hver gruppe. Ettersom barn ikke klarer å holde avstand, vil det være fritt for barna å leke med hverandre innad i disse faste gruppene.

Vil det bli etablert et tidspunktvindu for henting og levering av barn, for å minimere kontakt for foreldre?

- Vi jobber nå med å kartlegge behovet for foreldre. Vi vil få en oversikt over når de fleste vil komme, og gjøre noen grep her. Det er avgjørende at det samarbeidet vi allerede har med foreldregruppene våre fortsetter, for å få det best mulig, sier Hansvold.

Foreldre bør altså varsle barnehagene om når de ønsker å hente og levere barna.

Vil det bli aktuelt med kortere åpningstid for å unngå flere skift i barnehagen?

- For noen kan det være en mulighet, men vi er først avhengig av å kartlegge når forelde har behov for åpningstider, sier Hansvold.

Kan jeg være sikker på at barnet mitt ikke møter nye voksenansikt hver dag, og fortsatt blir sett?

- Ja, det kan dere være helt sikre på, sier Ingdal.

Er det ekstra ting vi foreldre skal sende med barna/unngå å sende med?

- Vi ønsker ikke at barna har med seg egne leker, men kosedyr og smokk kan selvfølgelig være med, sier Hansvold.

Klær kan fortsatt ligge igjen i garderoben.

- Får barna mat som vanlig i barnehagen, eller må vi sende med mer mat?

- De fleste ønsker at det maten blir medbragt, men jeg vil presisere at foreldregruppene vil få info fra sin respektive barnehage om hva som gjelder. Men det er klart at medbragt mat vil begrense smitterisikoen som kommer med matlaging i barnehagen, og det vil bli lettere å organisere for måltid i ulike grupper i ulike rom som vi ikke har brukt tidligere. De fleste barnehagene vil nok at foreldrene skal sende med barna mat i starten, sier Hansvold.

Er det satt noen retningslinjer for vikarbruk i barnehagene? Mange vikarer jobber på flere barnehager og skoler

- Alle ansatte som jobber i barnehager skal gjennomføre smittevernopplæring, det gjelder også vikarer. De fleste barnehager har behov for vikarer, og kjenner disse godt. Det er ikke ønskelig at vikarene veksler mellom barnehager i denne perioden, sier Ingdal.

Foretrekker myndighetene at de av oss som har muligheten til å holde barna hjemme, gjør det?

- Nei, vi anbefaler at alle barn som kan, kommer i barnehagen nå, sier Trud Nereid.

Når kan barna besøke hverandre hjemme hos hverandre igjen?

- De kan begynne å besøke hverandre nå som vi åpner barnehagene. Det kan nok være litt forskjellige synspunkter på dette, men vi anbefaler uansett å begrense kontakten til et lavt antall venner, sier Pettersen.

Bør man som høygravid holde barnehagebarna hjemme?

- Per i dag tolker vi anbefalingen sånn at dersom den gravide og barnet er friskt, kan barnet være i barnehagen. Siden det bare er friske barn som skal være der, mener vi at smittefaren er lav på ved dette, sier Pettersen.