Åtte personer i Trondheim bekreftet smittet av koronaviruset

Saken oppdateres.

Fem menn og tre kvinner fikk påvist viruset onsdag. Alle har milde sykdomsforløp.

Det melder Trondheim kommune i en pressemelding torsdag morgen.

Dagens smittetall er det høyeste antallet smittede som har blitt registrert på én dag i Trondheim siden 31. mars.

Dette er de smittede:

Kvinne i 30-årene, nærkontakt til smittet person

Mann i 20-årene, som ikke har noen kjent smittekontakt eller tilknytning til utenlandsreise

Mann i 60-årene, nærkontakt til smittet person

Mann i 70-årene, nærkontakt til smittet person

Mann i 20-årene, nærkontakt til smittet person

Kvinne i 50-årene, nærkontakt til smittet person

Kvinne i 50-årene, nærkontakt til smittet person

Mann i 50-årene, nærkontakt til smittet person

Det ble tatt 125 prøver i løpet av onsdag.

Totalt 240 personer i Trondheim kommune er nå bekreftet smittet.

Det er fortsatt to pasienter innlagt som følge av koronaviruset på St. Olavs hospital per torsdag morgen.

Fire personer tilknyttet Havsteinekra smittet onsdag

Kommunen opplyser samtidig at to pasienter og to ansatte ved 2. etasje på Havsteinekra helse- og velferdssenter fikk påvist viruset onsdag. Det er ikke noen nye smittede ved 1. etasje.

Begge pasientene har milde sykdomsforløp, og en av dem er overført til koronaposten ved EC Dahls sykehjem på grunn av arbeidssituasjonen ved Havsteinekra.

I tillegg har en ansatt ved Valentinlyst helse- og velferdssenter testet positivt. Vedkommende har ifølge kommunen svært begrenset kontakt med pasienter, og det er iverksatt karantenetiltak.

