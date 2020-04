Ansatt på Trondheim-skole smittet av korona

Det hele minner om beboernes klaging over måkeskrik på Nedre Elvehavn

Saken oppdateres.

Det melder Trondheim kommune i en pressemelding.

Det er gjort smitteoppsporing, og det er funnet at vedkommende hadde kontakt med noen barn og ansatte for vel en uke siden, skriver kommunen videre. Alle disse er kontaktet og vurdert.

- De som er definert som nærkontakter er satt i karantene, skriver kommunen i pressesmeldingen.

Følger opp barn

Oppvekstdirektør Camilla Trud Nereid sier at vedkommende ble testet lørdag, og fikk positivt svar søndag.

Den ansatte ble imidlertid syk for over en uke siden, og har ikke vært på jobb etter det.

Den ansatte hadde imidlertid kontakt med noen få barn og ansatte for en tid tilbake.

- Smittevernkontoret følger nå opp barna og ansatte som vedkommende har hatt kontakt med, sier Nereid.

Møter som planlagt

Kommunen skriver at det på nåværende tidspunkt ikke nødvendig med ytterligere tiltak overfor øvrige barn og ansatte i skole/SFO.

- Ved oppstart av skole i morgen skal derfor alle disse møte som planlagt, så fremt de er friske. Skolen har gjennomført nødvendige forberedelser til åpning gjennom vask, utvikling av rutiner for renhold og personlig hånd- og hostehygiene for barn og ansatte og gjort nødvendig desinfeksjon og papir tilgjengelig. Rutinene vil bli håndhevet på planlagt måte, skriver kommunen.

- Forberdt på

I forrige uke ble det kjent at en ansatt i en barnehage var smittet av korona. Dette er første gang en ansatt i skolen i Trondheim har fått påvist smitte. Nereid er ikke overrasket over at det skjer.

- Dette er noe vi må være forberedt på. De ansatte beveger seg ute i samfunnet som alle andre. Vi har 6700 ansatte i skoler og barnehager, og det ville vært usannsynlig at ingen av dem blir smittet, sier Nereid.

Da en barnehageansatt testet positivt tidligere i uka, fryktet Nereid at det skulle føre til så stor bekymring blant foreldre, at de ikke ville sende sine barn i barnehagen. Nereid sier at det ikke har skjedd i noen særlig stor grad.

- Det er naturlig at noen blir bekymret, men heldigvis opplever vi at flere nå sender barna i barnehagen, sier Nereid.

