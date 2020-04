De fleste barna stilte til skolestart i de store byene – men flere hundre holdes fortsatt hjemme

Her blir det korpsmusikk i Trondheim 17. mai: Se hele listen bydel for bydel!

Det finnes ingen nasjonal kartlegging av oppmøtetallene. Kunnskapsminister Guri Melby sier til NTB at de ikke har ønsket å pålegge skolene nye rapporteringskrav i en krevende situasjon.

– Men mitt inntrykk er at de fleste har valgt å benytte seg av både åpne barnehager og åpne skoler, uttalte hun til NTB under regjeringens pressekonferanse mandag.

Det er også status etter en kartlegging NTB har gjort blant sju av landets største byer og kommuner. Her varierer oppmøteprosenten første skoledag på mellom 88 prosent og 97 prosent.

Nesten alle i Trondheim

I Trondheim stilte 95 prosent av elevene til skolestart, og både i Stavanger og Kristiansand var oppmøtet på over 97 prosent.

Av de største kommunene er det Oslo som har lavest oppmøtetall med 88 prosent etter at 75 prosent av skolene hadde meldt inn tall tirsdag ettermiddag. Det er imidlertid store forskjeller mellom bydelene.

Mens mellom 95 og 98 prosent av elevene i bydelene Ullern, Vestre Aker, Nordstrand og Nordre Aker møtte opp, var oppmøtet langt lavere i flere østlige bydeler som Stovner (68 prosent), Grorud (69 prosent) og Gamle Oslo (75 prosent).

Bergen, Norges nest største by, har foreløpig ikke innhentet tall på oppmøte.

I Asker og Bærum stilte 95 prosent av elevene til skolestart, ifølge Budstikka. I Tromsø møtte anslagsvis 93 prosent etter at kommunen hadde fått inn tall fra 24 av 26 skoler. 93 prosent møtte også opp i Drammen kommune.

Holdes hjemme av smittefrykt

En del av fraværet skyldes vanlig sykefravær eller at elever som er i risikosonen, eller har nær familie i risikosonen, fortsatt skal ha hjemmeskole. I tillegg er det en del foreldre som har varslet at de ikke vil sende sine barn i barnehagen eller skolen på grunn av frykt for smitte.

– Av de 169 som ikke møtte til skolestart i vår kommune, er det 73 barn som hører til denne gruppen, sier Kari Henriksen, avdelingsdirektør for oppvekst og utdanning i Tromsø kommune, til NTB.

Kristiansand kommune opplyser at det er 65 elever som får selvvalgt privat hjemmeundervisning. I Drammen er 26 elever hjemme uten legeerklæring for hjemmeundervisning, i tillegg er det 100 elever som ikke har møtt opp.

– Vi er i dialog med foreldrene for å avklare videre opplæring, opplyser kommunen til NTB.

I Stavanger er det 270 elever som enten blir holdt hjemme for hjemmeundervisning eller på grunn av ordinært sykefravær, opplyser kommunen.

De andre store kommunene har ikke innhentet egne tall på hvor mange av barna som ikke møtte, eller som blir holdt hjemme for hjemmeundervisning uten legeerklæring.

- Kan ikke drive dobbelt løp

Budskapet fra flere av kommunene er at det kan bli et problem dersom mange foreldre velger å holde barna hjemme fremover.

– Vi skal selvfølgelig ivareta de elevene som må ha hjemmeskole fordi de er i risikogruppene, men vi kan ikke drive et dobbelt løp i stor grad og betjene mange ut over dem som har rettigheter knyttet til dette, sier Kari Henriksen i Tromsø.

Oppvekstdirektør i Kristiansand kommune, Kristin Eidet Robstad, sier de gjerne vil ha elevene tilbake på skolen.

– Foreløpig er det så få at det går greit, men vi håper at når de ser at dette går bra, så vil de sende barna på skolen igjen. Så vi vil holde kontakt og snakke med dem underveis, sier Robstad.

Melby: – Det er trygt

Kunnskapsminister Guri Meby sier hennes budskap til foreldre som er engstelige, er at det er trygt og forsvarlig å sende barna på skolen og i barnehagene.

– Vi fikk veldig klare råd fra helsemyndighetene før vi åpnet, og vi hadde ikke gjort det hvis det ikke var forsvarlig. Jeg oppfordrer foreldre som er bekymret, til å ta kontakt med sin skole eller barnehage og få presentert hvordan de har tenkt å organisere dette. Jeg tror de aller fleste kommer til å bli veldig beroliget av det, sier Melby til NTB.