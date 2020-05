Fem nye personer koronasmittet i Trondheim

Vil sørge for at flere i Trondheim kan pendle på elsparkesykler

Saken oppdateres.

Det opplyser Trondheim kommune i en pressemelding onsdag morgen.

Det er nå totalt 311 personer i Trondheim som har testet positivt på viruset.

Disse personene fikk påvist viruset tirsdag:

Kvinne i 80-årene, nærkontakt til smittet person

Mann i 30-årene, nærkontakt til smittet person

Mann i 50-årene, ikke kjent nærkontakt til smittet person

Mann i 30-årene, nærkontakt til smittet person

Kvinne i 50-årene, nærkontakt til smittet person

Alle har milde sykdomsforløp.

Ny beboer på Havsteinekra smittet

Kvinnen i 80-årene som er smittet, er beboer på Havsteinekra helse- og velferdssenter.

Kommunen opplyser at alle pasienter i den aktuelle avdelingen på Havsteinekra helse- og velferdssenter nå er testet, etter at det ble påvist smitte hos en mann i 90-årene 2. mai. En annen kvinne har også testet positivt, mens øvrige beboere har testet negativt.

Ingen av kvinnene har så langt symptomer på sykdom, ifølge kommunen. De opplyser at det er satt inn ekstra bemanning for å sikre at beboere med påvist smitte holder seg på rommene sine, og at øvrige beboere ikke kontakter hverandre i avdelingen eller vandrer inn på andre avdelinger.

- Smittevernkontoret vurderer det som mest sannsynlig at de nye smittetilfellene har sammenheng med sykdomsutbruddet 22.4. Det er ikke påvist smitte blant ansatte etter 22.4, skriver kommunen videre.

