Bli med på helikoptertur over Trondheim på 17. mai

Hun har en attraktiv jobb, men misliker kollegene. Eksperten mener problemet kan løses på to måter

Mange trykket for hardt på gasspedalen i Marienborgtunnelen - der sto politiet

Frykter at personopplysninger til elever og ansatte på videregående kan være på avveie

Litt værsjuk? Se så mye varmere det så ut i Trondheim for ett år siden

To testet positivt på koronaviruset i Trondheim

Bli med på helikoptertur over Trondheim på 17. mai

Frykter at personopplysninger til elever og ansatte på videregående kan være på avveie

Saken oppdateres.

- Hvilke regler gjelder? Hva er lurt? Hva er farlig? Hvordan kan en russefeiring gjennomføres under en pandemi? skriver Trondheim kommune i en pressemelding.

Trondheim kommune arrangerer et møte mellom kommunens smitteverneksperter, ungdomsarbeidere og representanter for russ og ungdom. Møtet sendes direkte fra rådhuset i Trondheim i dag klokka 14.30. Se møtet i vinduet over.