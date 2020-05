Nå kan du besøke Nidarosdomen igjen

Saken oppdateres.

Etter at myndighetene åpnet for at opptil 50 personer kan delta på kulturarrangementer og gudstjenester, åpnet Nidarosdomen og Erkebispegården tirsdag 19. mai dørene for besøkende igjen.

- Med en forsiktig gjenåpning innenfor gjeldende retningslinjer for smittevern og gode rutiner for informasjon, avstand og renhold, lover vi at de besøkende skal føle seg trygge ved et besøk i Nidarosdomen og Erkebispegården, skriver Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider og Nidaros domkirke og Vår Frue menighet i en pressemelding.

Program for norske turister

Det blir inntil videre ikke holdt åpne omvisninger i Nidarosdomen og Erkebispegården.

- Vi jobber imidlertid med et spennende program for høysesong, som både vil ta hensyn til myndighetenes retningslinjer for smittevern, og som vi tror vi falle i smak hos det lokale publikumet og tilreisende nordmenn, ifølge pressemeldingen.

Endringer i publikumstilbudet inntil videre:

- Inngangsbilletten til Nidarosdomen vil i en periode inkludere inngang til Museet Erkebispegården.

- På lørdager inkluderer inngangsbilletten orgelmeditasjon kl. 13.30 og 14.15.

- Riksregalieutstillingen i Erkebispegården vil holde stengt frem til 1. juli.

Åpningstider inntil videre:

Nidarosdomen: Mandag – fredag kl. 10-15. Lørdag kl. 10-14. Søndag kl. 13-16.

Museet Erkebispegården: Mandag – fredag kl. 10-15. Lørdag og søndag kl. 10-16.

Daglige messer i Nidarosdomen, program til og med 14. juni:

Middagsbønn i Johanneskapellet mandag, tirsdag, torsdag og fredag 12.05

Middagsmesse i Johanneskapellet hver onsdag 12.00

To messer Kristi Himmelfartsdag 21. juni, 11.00 og 12.00

To orgelmeditasjoner lørdager 13.30 og 14.15

Tre messer søndager 11.00, 12.00 og 18.00.

To messer søndag 31. mai, 1. pinsedag 11.00 og 18.00