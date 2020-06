Da arbeidsplassen hans ble lagt ned, bestemte Kristoffer (26) seg for å starte opp for seg selv

Saken oppdateres.

På Tensio sine nettsider meldes det om feil på det elektriske nettet som skal ha ført til strømstans for 1058 kunder. Det står videre at det jobbes med å rette feilen og at strømmen er ventet å være tilbake rundt klokken 10. tirsdag morgen.

- Det er en uventet strømstans ved Fossegrenda i Trondheim, og det skal være elleve stasjoner som er berørt. 1000 var uten strøm rundt klokken 7, vi har estimert at det skal være utbedret til klokken 10, opplyser kundesenteret hos Tensio.