Åtte nye smittetilfeller i Trondheim:

Her feies RBK-spilleren over ende. Så rant målene inn på Lerkendal

Enormt sjansesløseri ødela for United

Over 10 000 koronasmittet i Norge

Det bør være mulig å legge til rette for bedre sameksistens mellom gående og syklende på Bakklandet

Til deg som er nervøs for første skoledag

- Ganske forferdelig å tenke på at noen andre leser min

Hun fikk kun toppkarakterer. Her er hennes tips til årets studenter

Holdt nullen for første gang i sesongen - RBK-forsvareren kåret til kampens spiller

Ber kunder være oppmerksomme på symptomer etter at ansatt ble smittet

Dette er de nye datoene for konfirmasjon i Trondheim

To utelivsansatte smittet: Tolv ansatte i karantene

Holdt nullen for første gang i sesongen - RBK-forsvareren kåret til kampens spiller

Saken oppdateres.

Det bekrefter Trondheim kommune i en pressemelding mandag morgen.

De nye smittede er:

En person i 40-årene, nærkontakt til kjent smittet

En person i 10-årene, nærkontakt til kjent smittet

En person under 10 år, smittet på Hurtigruten

En person i 20-årene, nærkontakt til kjent smittet

En person i 10-årene, nærkontakt til kjent smittet

En person i 60-årene, smittet på Hurtigruten

En person i 30-årene, ukjent smittekilde

En person i 30-årene, ukjent smittekilde

Alle de smittede har milde symptomer.

Utelivsansatte

To av dem er ansatt ved to ulike utesteder i Trondheim. En tredje ansatt med symptomer har testet negativt, men skal rutinemessig testes igjen. De to utestedene har delvis felles eiere.

828 personer venter nå på å bli testet. Sju personer skal ta test nummer to i løpet av de tre neste dagene.

LES MER: Kommunen innrømmer at de ikke var godt nok forberedt på smittebølgen