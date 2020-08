Nytt tilbud skal gjøre det lettere å be om koronatest

Dette er Eggens dom over at Hareide blir RBK-trener

Det har vært massiv pågang og mange klager på koronatelefonen.

Nå har Trondheim kommune fått en ny digital løsning som skal sikre at alle som vil bli koronatestet skal få gjort dette på en raskere og mer effektiv måte, opplyser de i en pressemelding.

Skal bli oppringt

Løsningen skal fungere slik at du vil bli oppringt for å avtale time etter å ha registrert deg. Da skal du ikke ringe koronatelefonen. Kommunen får flere hundre henvendelser daglig på koronatelefonen. Bare mandag var det snakk om 616 henvendelser.

Den digitale registreringen som skal avlaste dette skjer på Min Side på kommunens nettside.



Må bruke bank-ID

For å kunne registrere deg må du ha bank-ID. De som vil ta kontakt på vegne av andre enn seg selv eller på vegne av flere, må fortsatt ringe koronatelefonen.

Kommunen opplyser at de som registrerer seg via det nye tilbudet må gi samtykke til at de kan komme til Midtbyen for testing, må svare på spørsmål om tilstand og symptomer, samt fylle ut personlige opplysninger.

