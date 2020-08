Tre nye smittetilfeller i Trondheim

Saken oppdateres.

Det melder Trondheim kommune i en pressemelding torsdag morgen.

De smittede er:

En person under 10 år, nærkontakt til kjent smittet

En person i 30-årene, nærkontakt til kjent smittet

En person i 60-årene, ukjent smittekilde

Personen i 30-årene har et moderat sykdomsforløp, mens de to andre har milde sykdomsforløp, ifølge kommunen.

Det ble tatt totalt 570 prøver onsdag.

Nok en økning i testkøen

1234 personer venter nå på å bli testet, og to personer skal ta sin andre test i løpet av de neste tre dagene.

Det er en økning fra onsdag, da 1220 personer sto i kø - noe som var rekord i Trondheim.

Tirsdag åpnet kommunen opp for at man kunne registrere seg elektronisk for å bli testet, i stedet for at alle må ringe kommunens koronatelefon.

Kommuneoverlege Tove Røsstad mener den økende testkøen må sees i sammenheng med dette.