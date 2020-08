Har forklaring på hvordan eiendeler til Odin havnet ved Jonsvatnet

Coop-ansatt ble nektet å bruke munnbind på jobb. - Jeg er redd for å dø av korona

Saken oppdateres.

Politiet pågrep i forrige uke en mann som i avhør har tilstått å ha tatt Odins eiendeler fra Piren, fraktet de til Jonsvatnet og tent på dem. Mannen er i 40-årene og bosatt i Trondheim. Utover dette gir etterforskningen ingen holdepunkter for at siktede har hatt noe med Odins forsvinning å gjøre, og mistanken om at det er begått en straffbar handling er betydelig svekket.

- Det er svært alvorlig at mannen ikke har kommet med disse opplysningene før. Han er siktet for falsk forklaring og siktelsen kan bli utvidet til å omfatte ødeleggelse av bevis i en etterforsking sier politiadvokat Hans Vang i pressemeldingen. Han er påtaleansvarlig i saken.

Brente gjenstander

18 år gamle Odin André Hagen Jacobsen fra Skaun forsvant etter en bytur i Trondheim natt til søndag 18. november i 2018. Foreldrene Dan Yngve Jacobsen og Ingunn Hagen slo alarm da de ikke hørte noe fra sønnen den påfølgende dagen.

I april 2019 ble det funnet flere brente gjenstander ved Jonsvatnet, som tilhørte Odin. Funnet styrket en hypotese om at forsvinningen skyldtes en straffbar handling, og saken ble fra det tidspunktet ressurssatt og etterforsket som at det kunne være en drapssak. Kort tid etter gjennomførte politiet kameraovervåkning av et område i nærheten av funnstedet, for å kartlegge hvem som beveget seg der. Dette resulterte i cirka 130 vitneavhør sommeren 2019.

Fikk tips om bilfører

Trøndelag politidistrikt har gjort et omfattende arbeid med å gjenopprette overvåkingsbilder fra Pir 2 på Trondheim havn, hvor Odins eiendeler ble funnet. Arbeidet med gjenoppretting og gjennomgang av videomaterialet har vært teknisk krevende og strukket seg over lang tid. Det ga resultater og det ble i juni 2019 funnet tre videosnutter som viser Odin på Pir 2 cirka klokka 06.00 den 18. november. Dette er de siste opptakene av Odin.

I november 2019 ble det i videomaterialet fra Trondheim Havn oppdaget en hvit bil som parkerte rett ved funnstedet på Pir 2 kl.12 samme morgen som Odin forsvant. Føreren av bilen ble oppfordret gjennom media til å melde seg til politiet.

I sommer mottok politiet et anonymt tips via Åsted Norge om hvem bilføreren kunne være. Tipset omhandlet en person som viste seg å være blant de 130 som ble avhørt i forbindelse med funnet ved Jonsvatnet.

- Fikk panikk

Mannen er i 40-årene og bosatt i Trondheim. Han ble i forrige uke pågrepet og siktet for å ha gitt falsk forklaring under det første avhøret. I nye avhør erkjente han å ha tatt flere av Odins eiendeler på Pir 2, fraktet de til Jonsvatnet og tent på dem. Mannen har ingen god forklaring på hvorfor han tok eiendelene, men sier han fikk panikk da han gjennom media forsto at gjenstandene hadde tilhørt Odin.

Politiet har siste uke gjort en rekke undersøkelser, blant annet avhør, ransaking av mannens bolig og biler, samt gjennomgang av elektroniske beslag. Denne etterforskningen gir ingen holdepunkter for at siktede har hatt noe med Odins forsvinning å gjøre.

- Oppklaringen av hvordan eiendelene til Odin har havnet på Jonsvatnet, samt videoene som viser Odin ved funnstedene på Pir 2, gjør at mistanken om at forsvinningen skyldes en straffbar handling er betydelig svekket, sier Vang videre.

- Det vil i lys av dette bli foretatt en saksgjennomgang av politiet og Kripos for å kartlegge om det gjenstår etterforskingsskritt som det er realistisk å tro kan gi flere svar om hva som hendte med Odin, fortsetter han.

Viktige gjennombrudd i saken

30. november 2018 klokka 15.15 fikk politiet melding om funn av gjenstander. Pass, bankkort, t:kort og mobil tilhørende Odin ble funnet inntil en vegg. Klokka 17.50 ble det funnet en pose med treningsklær på Brattøra. Tre dager senere, søndag 2. desember 2018 klokka 13.48 ble det gjort funn av én Nike-sko tilhørende Odin.

14. april 2019 klokka 17.13 tok en melder kontakt med politiet fordi vedkommende fant gjenstander ved Jonsvatnet i Trondheim. Funnstedet ligger omtrent 1,5 mil unna siste observasjon av Odin på bilder fra et overvåkningskamera på Brattøra. Politiets søk i området førte til funn av flere gjenstander. Politiet mener det er sannsynlig at gjenstandene er Odins. De har ikke villet svare på hvilke gjenstander som er funnet.

9. mars 2020 gikk politiet ut med opplysninger om at de hadde klart å gjenskape en video fra Trondheim havn, Videoen viser en lys bil som står parkert på Piren i tidsrommet mellom klokken 11.59 og 12.01 søndag 18. november. Dette er seks timer etter at Odin ble fanget opp av overvåkningskamera i samme område. Bilen stopper opp ved der Odins treningsklær og sko ble funnet. En person går ut av bilen.

Mandag 1. juni hadde tv-programmet «Åsted Norge» en sending hvor Per Eidem sto frem og forklarte at han hadde observert en person som lignet på den savnede 18-åringen ved en skogsti i Mostadmarka i Malvik dagen etter at han forsvant. Kort tid etter reiste Eidem til Syden. Da han kom hjem, ringte han politiet og sa fra om observasjonen. Eidem ringte nok en gang da Odins eiendeler ble funnet på Jonsvatnet.

Politiet gjennomførte søk med politihunder rundt Nygårdsvollvegen 4. og 9. juni i år. Søksleder i politiet Petter Flisen sa da til Adresseavisen at det ikke ble gjort funn som hadde relevans for denne saken.

Har du tips om Odin-saken, kan du kontakte politiet på 73 48 94 00.