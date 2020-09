To nye bekreftet koronasmittet

Ex on the Beach-Mario ble beskyldt for å være en morder på grunn av korona-festing

Korona-tallene fra uke 36 viser at det til sammen ble tatt 2972 tester i Trondheim. Ved to av disse ble det påvist koronasmitte. De to smittede ble påvist lørdag. En voksen mann og en voksen kvinne testet da positiv.



Smittestedet for den smittede mannen er ennå ikke avklart. Kvinnen er smittet i utlandet, ifølge Trondheim kommune. Begge har milde sykdomsforløp.



De to smittetilfellene lørdag kommer etter sju dager på rad uten nye bekreftede smittetilfeller i Trondheim.



Totalt 976 tester ble tatt fredag, lørdag og søndag. Antallet personer som venter på å bli testet var søndag oppe i 412.