Brannvesenet viser: Slik kan du redde liv i Nidelva

Saken oppdateres.

Hva gjør du om du faller i vannet, eller blir vitne til at noen gjør det?

Det demonstrerer redningsdykkere fra Trøndelag brann- og redningstjeneste i denne videoen.

- Rop på hjelp

Hvis man faller i Nidelva, er det viktig å ikke prøve å svømme tilbake til stedet der man kom fra. Den sterke strømmen vil slite deg ut. I stedet bør man la seg flyte med til man finner et fast punkt å holde seg fast i.

- Det viktige er å prøve å holde hodet kaldt og tenke rasjonelt. Og det er særdeles viktig å tilkalle hjelp og gjøre andre i området oppmerksom på deg, sier Øystein Haarberg, fagleder for redningsdykkerne i Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT).





- Det er ikke alle som klarer å rope på hjelp når de faller uti. En del får en panikkreaksjon i det kalde vannet. Det er grunnen til at vi sier at man ikke skal jobbe mot strømmen, men flyte med den til man finner et sted der det er trygt, understreker faglederen.

Ofte berusede personer

Så langt i år har ti personer blitt reddet opp fra Nidelva etter å ha falt uti, ifølge brannvesenets statistikk. Det har ikke vært noen dødsulykker.

- Det er lett å bli lurt av elva. Den ser bred og rolig ut, men strømmen er sterkere enn folk tror, sier Øystein Haarberg.

- Det er ikke bare tilfeller der folk er beruset, men ofte er det beruselse med i bildet. Vi har også plukket opp folk som har badet, sier han.

Vil opplyse studenter om Nidelvas farer

I år har Trøndelag brann og redningstjeneste i samarbeid med politiet, Trondheim kommune og Trondheim startet en holdningskampanje med emneknaggen #elvrespekt. Den er særlig rettet mot studenter, for å gjøre dem klar over hvor farlig Nidelva er. Strømmen er sterk, og kan komme opp i 6,2 kilometer i timen.

En del menn stiller seg opp ved elva når de skal tisse, og av og til ender det med at de faller uti. Det var bakgrunnen for kampanjen ved juletider i 2019, der menn ble oppfordret til å ikke tisse ved vannet eller bevege seg ved vannkanten i beruset tilstand.

- Sikkerhetsmessig er det helt klart best å holde seg på land, selv om man kan risikere bøtelegging for urinering på offentlig sted, sier Haarberg.

Setter opp gjerder langs elva

Trondheim kommune har sikret flere områder ved Nidelva og kanalen, og i høst skal de sikre flere områder ved Nidelva og Ravnkloa med gjerde - les mer om dette her.

Prosjektet «Sikring av Nidelva og Kanalen» Flere steder langs Nidelva og Kanalen er sikret med gjerde. 800 meter med gjerder ble satt opp i 2019, i 2020 skal områder ved Makke bru, Rosenborgbassenget og en strekning ved Ravnkloa sikres. Rredningssstasjoner skal også settes opp, og livbøuyer skal merkes med sted og nødnummer

I år er en holdningskampanje med emneknagg #elvrespekt rettet mot studenter. KLP Eiendom, NTNU og Sit, samt butikker og aktører i restaurant- og utelivsbransjen er med på årets kampanje. Blant annet blir fakta-plakater hengt opp.

Deltakere i sikringsprosjektet er Trondheim kommune, Trondheim havn, Trøndelag brann- og redningstjeneste og politiet i Trondheim.

Ti personer er reddet opp fra Nidelva i 2020, ifølge statistikk fra Trondheim brann- og redningstjeneste.

Livbøyene skal også merkes med nødtelefonnummer og navn på stedet man befinner seg, slik at folk kan gi riktig beskjed når de ringer nødnummeret.