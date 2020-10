Frykter koronautbrudd - stengte hall med umiddelbar virkning

Slår alarm om studenthjem: - Svært høy risiko for smittespredning

Saken oppdateres.

Fredag ettermiddag skriver Trikkestallen i Trondheim på Facebook at de er nødt til å stenge hallen med umiddelbar virkning. Grunnen til dette er på grunn av et mulig koronautbrudd, skriver de.

- Vi vet ikke hvor lenge vi blir nødt til å holde stengt, men oppdaterer fortløpende, skriver de på Facebook.

Har vært i hallen

I en SMS til Adresseavisen skriver kommuneoverlege Tove Røsstad at det er snakk om en koronasmittet som det tidligere er meldt om. Trondheim kommune opplyser om at det er to personer som har vært i skateparken som er smittet.

- Den smittede har skatet i hallen i en smitteførende periode. Det er nå stengt for smittevask, skriver Røsstad.

Hun opplyser at smittevernkontoret har fått lister over personer som har vært tilstede samtidig som den smittede, og er nå i gang med å kontakte de aktuelle.

Må i karantene

Smittevernoverlege Eli Sagvik skriver i en SMS til Adresseavisen at alle som var i Trikkestallen 7. oktober skal i karantene.

- De som har vært der 16. og 23. september eller 8. og 9. oktober ber vi om å teste seg. De skal ikke i karantene, skriver hun.

Sagvik påpeker også at de som har vært der den siste måneden og blitt syke i etterkant, bør ta kontakt med koronatelefonen til Trondheim kommune.

Det ble først informert om at det kun var besøkende 16. og 23. september eller 8. og 9. oktober skulle testes. I senere tid opplyser smittevernoverlegen om at alle som var i Trikkestallen 7. oktober skal i karantene.