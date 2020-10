Ti nye smittetilfeller i Trondheim i helga

Markedet koker. Her får du vite hva hyttedrømmen egentlig koster

Saken oppdateres.

Av i alt 844 testede fikk ti personer påvist koronaviruset i helga. Samtlige har milde symptomer.

De smittede er:

Fredag:

To personer i 20-årene, begge nærkontakter til kjent smitte.

To personer i 20-årene, begge nærkontakter til kjent smitte. Lørdag:

Én person i 20-årene, smittekilde er foreløpig ikke avklart.

Én person i 20-årene, smittekilde er foreløpig ikke avklart. Søndag:

Fem personer i 20-årene, én i 30-årene og én i 40-årene. Samtlige er nærkontakter til kjent smitte.

Ifølge VG er Trondheim nå én av 24 norske kommuner med stigende smittetrend.

St. Olavs hospital sendte mandag formiddag ut en oppdatering på koronasituasjonen ved sykehuset. Det er i skrivende stund ingen innlagte pasienter med covid-19.

Flere NTNU-studenter

Fem av smittetilfellene gjelder NTNU-studenter, melder NTNU i en pressemelding.

Studentene er fra ulike fakulteter, og som følge av dette er rundt 120 personer blitt pålagt karantene. Tallet kan øke de nærmeste dagene når smittesporingen fortsetter.

De berørte fakultetene er Fakultet for økonomi, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap og Det humanistiske fakultet.

— Det er foreløpig ikke aktuelt å stenge hele, eller deler av campus, men vi følger utviklingen fra dag til dag, sier rektor Anne Borg.

— Jeg er bekymret. Utviklingen går i feil retning og nå må vi gjøre alt vi kan for å stoppe smitten fra å spre seg ytterligere. Alle må følge råd og pålegg fra smittevernmyndighetene og jeg forventer at alle studenter registrerer seg i Check In-systemet når de deltar i fysisk undervisning, eller oppholder seg i fellesareal og grupperom, merket med QR-koder, legger hun til.

