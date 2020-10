Politiet ber alle som var utendørs på tidspunktet om å melde seg

Nordlyset danset over Trondheim

Trump? Han trenger ikke kallenavn, han er et

Mangler vi to glass vin for å bli den beste utgaven av oss selv?

Seks tegn på at du sover for mye

Etterforsker voldtekt av et barn utendørs i Trondheim

Trim for eldre reddet kvelden 5

– Vi vet at de som ikke fullfører, vil ha dårlige forutsetninger for å komme i arbeid

Må bryte smittevernråd under eksamen: - Det føles utrygt

– Vi vet at de som ikke fullfører, vil ha dårlige forutsetninger for å komme i arbeid

Saken oppdateres.

Politiet i Trondheim har startet etterforskning av en voldtekt av et barn som skal ha skjedd på Heimdal i Trondheim fredag ettermiddag. Politiet ble varslet klokka 14.40 samme dag.

- Det er snakk om ei jente som er snart seks år. Hun ble stoppet av en fremmed mann og befølt da hun var på vei hjem fra skolen, sier politiadvokat Bente Bøklepp i Trøndelag politidistrikt. Hun er påtaleansvarlig i saken.

Tips oss! Har du bilder, video eller opplysninger? Telefon: 464 07 200 E-post: webred@adresseavisen.no

- Alle tilgjengelige ressurser

- Vi ser svært alvorlig på denne hendelsen. Dette har skjedd i et boligområde på dagtid ovenfor et barn som er på vei hjem fra skolen. Vi har satt alle tilgjengelige ressurser inn i etterforskningen, sier Bøklepp i en pressemelding som ble sendt ut klokka 13.30.

- Foreløpig har ingen status som mistenkt i saken. Politiet har iverksatt etterforskning og jobber nå med vitneavhør, rundspørringer i området og andre tekniske undersøkelser, sier hun.

- Politiet har ingen opplysninger om at dette er noe annet enn en enkeltepisode, og vi har ikke fått melding om at andre har vært utsatt for det samme. Men gjerningspersonen er ikke pågrepet og vi oppfordrer derfor til føre-var-prinsippet. Vi ber foreldre om å være litt ekstra oppmerksomme, sier hun videre i pressemeldingen.

Adresseavisen har vært i kontakt med rektor på den aktuelle skolen. Rektor ønsker ikke å kommentere saken og henviser til politiet. Adresseavisen har også fått vite at det er sendt en melding i Meldeboka til foreldre ved skolen.

LES MER: Etterforsker voldtekt av et barn utendørs i Trondheim

Ba person melde seg

Personer som var utendørs i området Mentz Skjetnes vei og Distriktslege Øverlids vei i tidsrommet mellom klokka 14.00 og 15.00 fredag 23. oktober blir bedt om å ta kontakt med politiet.

Politiet ber om at personer som har kamera i kjøretøy/boliger/industribygg eller lignende i området melder seg til politiet på tipstelefonen slik at de kan gjennomgå disse.

Det er gjort observasjon av en person som beveger seg langs Mentz Skjetnes vei cirka 14.20 fredag, og politiet ba lørdag om at denne personen skulle melde seg.

– Vitnet har meldt seg. Vedkommende har status som vitne, sier politiadvokat Bøklepp til Adresseavisen klokken 15.40.

Dersom det er personer som har opplysninger i saken, ta kontakt med politiet på tipstelefon: 73 48 94 00 eller på nettsiden: tips.politiet.no/trøndelag.