Saken oppdateres.

Torsdag 5. november ble det registrert 14 nye koronasmittede personer i Trondheim. Det ble gjennomført 1515 tester, som er det høyeste antall tester på en dag i Trondheim.

- Det er én student fra NTNU som har tatt med seg smitte fra annet sted i landet. Vedkommende har besøkt familie. Jeg tenker man må være oppmerksom på at man kan ta med seg smitte hjem, spesielt hvis man har vært i østlandsområdet eller Bergen, sier kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim kommune.

- Utsetter andre for risiko

Torsdag ble det kjent at det var seks studenter som hadde blitt smittet på samme private fest i Trondheim. Natt til fredag måtte politiet stoppe en studentfest på Øya hvor det var 15-20 deltakere.

- Hva synes du om studentfestene?

- Det er ikke alle som tar anbefalingene like alvorlig, men akkurat det er ikke forbeholdt studentene. Men ved å ha store fester i disse dager utsetter man seg selv og andre for risiko. Skal vi slå ned den smitteøkning vi ser nå, er det avgjørende å følge de reglene og anbefalingene som finnes. Man bør ikke være mer enn fem hjemme hos en privatperson, sier hun.

- Hva med rekordtestingen? Kan det få konsekvenser for smittetallet?

- Det er ingen grunn til at morgendagens tall skal bli større av den grunn. Smittetallene varierer fra dag til dag og utgjør ingen fast andel av hvor mange vi tester, sier hun.

Ukjent smittekilde

Røsstad mener Trondheim stadig klarer å avslutte smitteutbrudd, men at det kommer jevnt påfyll av ny smitte.

Av de 14 personene som fikk påvist smitte, så er det bare én som fremdeles har ukjent smittekilde.

- Det er eleven ved Bybroen videregående skole. Vi vet ikke hvor smitten kommer fra, men vi har bare brukt ett døgn på å finne ut av dette. Vi må få jobbet mer med saken, sier hun.

Det er ingen av de smittede som har vært på utesteder eller restauranter.

- Det er ikke det som bekymrer oss. Smitten skjer i hovedsak i bofellesskap, blant kolleger eller private sosiale sammenhenger. Akkurat nå har vi smitte i flere bofellesskap med utenlandske arbeidere. Arbeidsgiver må sørge for at utenlandske arbeidstakere får et skikkelig karantenested. De må være adskilt fra andre. Det er veldig vesentlig for at det ikke skal bli spredning, sier Røsstad.

Kan være aktuelt med påbud

- Tror du smittetallene vil holde seg høye?

- Vi lever ikke på noen isolert øy. Vi vil bli påvirket av hva som skjer ellers i samfunnet, fastslår hun.

- Er det aktuelt med mer påbud?

- Det kan det være hvis det utvikler seg til en mer alvorlig situasjon, sier hun.

- Gå på restaurant

- Kan man gå på restaurant slik situasjonen er nå?

- Gå gjerne og spis på restaurant, sier kommuneoverlegen, men legger til:

- Men gjør det med to-tre personer og ikke en hel gjeng. Restaurantene er flinke til å ivareta sikkerheten, mener hun.

Julebordsesongen er like rundt hjørnet og Røsstad mener folk må være påpasselige med reglene. På privat arrangement er det kun 20 perosner som kan være samlet.

- Grunnen til at nasjonale myndigheter har satt begrensning på 20 personer på julebord er nok erfaringen med at det ofte kan være høyt alkoholkonsum på sånne tilstelninger og at det da er det vanskeligere å forholde seg til smittevern, sier hun.

