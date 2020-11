Dette lurer trønderne på om koronaviruset

Saken oppdateres.

Fredag arrangerte Adresseavisen nettmøte med kommuneoverlege Tove Røsstad, Dag Ove Johansen fra enhet for idrett i Trondheim kommune og fylkeslege Marit D. Kverkild, hvor de svarte på trøndernes korona-spørsmål.

Her er noen av spørsmålene som kom inn:

- Vil man måtte gå i karantene hvis man har vært gjest på samme restaurant som en smittet? Eller vært på samme forestilling på kino?

- Tove Røsstad: Ikke nødvendigvis dersom man vet hvor alle sitter, men det gjør man ofte ikke.

- Hei. Det er fortsatt mange bedrifter som ikke praktiserer hjemmekontor selv om det er praktisk mulig. Kommer dere til å komme med noe annet enn vage anbefalinger ang. dette?

- Tove Røsstad: Hjemmekontor fungerer ikke alltid godt og det må gjøres individuelle vurderinger. Men der det kan fungere, oppfordrer vi til det - ikke minst for å redusere antallet som drar med buss. Det er ikke planlagt å komme med noe pålegg om dette, men vi følger situasjonen fortløpende.

- Må treningssentre stenges?

- Tove Røsstad: Det kan skje, men det er ikke besluttet per i dag.

- Hva er forskjell på mildt, moderat og alvorlig forløp av covid19?

- Tove Røsstad: Mildt kan være alt fra ingen symptomer til vanlig influensasyk med feber, muskelsmerter, hoste etc., men der man kvikner til i løpet av en ukes tid. Moderat innebærer i tillegg tungpusthet av en slik grad at det er aktuelt med sykehusinnleggelse. Alvorlig innebærer behov for intensivbehandling på sykehus.

- Hvordan kan man stole på negativ coronatest, når vi leser i media at mange må ta en til to-tre tester før de får et positivt svar. Når bør man vurdere å ta en test nummer to?

- Tove Røsstad: Testene er gode, så et negativt svar er som regel til å stole på dersom testen er tatt på skikkelig vis. Så er det noen sjeldne unntak der personer har gått syk en stund og fått lungebetennelse og der prøve fra nese og svelg ikke slår ut.

- Hvordan er det med barnebursdager nå? Kan barnet feire med klassen? Kan det være inne eller må det være ute? For mange første og andre klassinger trenger de fortsatt foreldrene tilstede på bursdagsfeiringer, det det mulig?

- Marit D. Kverkild: Det har nylig kommet nye råd. Alle husstander kan ha besøk av fem gjester i tillegg til husstandens medlemmer hjemme hos seg selv Men det er gjort et unntak som gjør at enten barnehage- eller skolekorhorten kan komme på besøk hjemme. Om du planlegger å feire bursdag et annet sted en hjemme kan du maksimalt ha 20 personer i selskapet. Vi gjør oppmerksom på at i kommuner med høyt smittetrykk kan også være lokale regler du må følge. Du finner gode råd bursdager og andre arrangement på helsenorge.no https://www.helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer/#barnebursdager-og-halloween

- Hvordan følger dere opp psykisk syke som ikke er i institusjon, men sliter i hjemmene sine?

- Marit D. Kverkild: - Det er et viktig spørsmål, og her er det veldig viktig at kommunene følger opp sine innbyggerne. Dersom man sitter hjemme og ikke har det så bra, er det viktig at man selv tar kontakt med hjelpeapparatet i sin kommune. Og ellers er det viktig at vi alle, nå når vi ikke kan møtes fysisk, tar en telefon eller har digital kontakt for å slå av en prat og høre hvordan det går.

- Kan man fremdeles dra ut å spise, støtte om restaurant- og utelivsbransjen? På en side sier man: hold dere hjemme, men på en annen side stenger ikke samfunnet igjen som i mars..

- Marit D. Kverkild: - Klart du kan gå ut på restaurant. Det er strenge smittevernregler på restaurantene, både i henhold til avstand og renhold. Det som er viktig er at du ikke går på restaurant hvis du er syk eller har symptomer. Men ikke gå på restaurant hver dag med nye folk, for da har du for omfattende sosial omgang.

- Vil videregående skolene stenges?

- Tove Røsstad: Vi har ikke noe grunnlag for å stenge videregående skoler her ennå.

- Hvordan ser fremtiden ut for treningssentrene?

- Dag Ove: I forskriften står det at man bør holde to meter avstand.

- Tok test i går kveld, når kan man da forvente svar?

- Tove Røsstad: I Trondheim tar det vanligvis et døgn å få svar. Hvis du er litt lengre ut i Trøndelag, kan det ta litt lenger tid.

- Hei, må vi samle hele Europa i Trondheim Spektrum i desember? God jul fra Kattem!

- Tove Røsstad: Sånn som situasjonen er nå, så spøker det litt for håndball-EM. Dette er en dialog som foregår i nasjonale myndigheter. Dag Ove: Det er de nasjonale myndighetene som bestemmer dette.

- Kommer dere med ekstra tiltak knyttet til breddeidretten i Trondheim? Vi som driver studentidrett synes det er vanskelig å vite hva som er ok og ikke, når bestemmelsene skal taes på kommunalt nivå.

- Dag Ove: Så lenge de forholder seg til de retningslinjene som er lagt, går det fint. Idretten har lagt en plan for breddeidretten for voksne, og der er det definert hvem som kan drive med kontaktidrett og hvem som bør holde enmeteren.

- Vi er invitert til et julebord på et fjellhotell, som kun holder åpent for oss som er omtrent 70 gjester. Dette er i månedsskifte november/desember, kan dette arrangementet avholdes.?

- Tove Røsstad: 70 personer er nok litt heftig. Julebord anses som et privat arrangement. En del store arbeidsplasser har delt opp julebordet over flere kvelder, sånn at for eksempel bare ti personer drar ut på én kveld.

