Erna Solberg reagerer på studentfestene i Trondheim: - Konsentrer dere om eksamen

- Situasjonen i Trondheim er mindre akutt enn i Oslo og Bergen, men vi er likevel bekymret for utviklingen. Vi ser en gradvis økning mange steder, og dersom man ikke får god kontroll på smittesporingen vil det øke drastisk, sier statsminister Erna Solberg (H) til Adresseavisen.

De siste dagene har vært preget av et høyt antall nye smittetilfeller i byen, og onsdag ble det satt ny rekord i antall positive tester. Det har fått statsministeren til å reagere.

- Mitt viktigste budskap nå er at trondhjemmere må sikre at denne spredningen ikke blir større. Hold dere mest mulig hjemme og ha minst mulig sosial kontakt. Det er alvor, sier hun.

- Risikerer å måtte bruke studentlånet på bøter

Torsdag strammet regjeringen inn på en rekke tiltak, blant annet hvor mange som kan være samlet til private sammenkomster og arrangementer. Anbefalingen er fortsatt at man ikke skal ha mer enn fem gjester hjemme.

Likevel måtte politiet senest i natt rykke ut til Øya i Trondheim og avslutte en fest med 15-20 studenter.

- Det er lite imponerende. Studentene må lese til eksamen i stedet for å feste. Jeg vil at alle skal tenke at november skal være eksamensmåneden. Det er mye smitte i ungdomsmiljøene i Norge, og mange er symptomfrie, så man kan fort komme borti noen som er smittet uten å vite det, sier Solberg.

Hun ber studentene være med på en dugnad slik at folk kan feire jul med besteforeldre i år.

- Og politiet kommer til å slå hardere ned på fester og smittevernsbrudd nå. Det betyr at man står i fare for å bli bøtelagt dersom man har mange på fest hjemme hos seg. Det er ikke sikkert studentlånet holder da. Blir det mye fest de neste månedene, risikerer man at pengene man får fra Lånekassen går til å betale bøter, sier Solberg.

- Vi er alle i samme båt

Statsministeren har forståelse for at det er en krevende tid for mange.

- Men vi trenger en skikkelig dugnad de neste ukene. Vi har en kraftig økning av positive tester i hele Norge, og det er krevende for mange kommuner å spore smitten. Det er derfor vi går ut med sterkere tiltak nå, sier hun.

Hun forteller videre at det som bekymrer henne mest akkurat nå er at folk er uforsiktige fordi de ikke er bekymret for å bli syke selv.

- Men mange andre i samfunnet blir faktisk syke, så alle har et personlig ansvar for å bidra til at smitten går ned.

I tillegg til at hun ber folk om å være med på smitteverndugnaden, har hun et viktig budskap:

- Vi får noen rapporter om folk som opplever å bli hetset. Dette gjelder blant annet folk i arbeidsgrupper der det har vært påvist smitte. Det må det bli en slutt på. Vi skal ikke skule på hverandre, det virker mot sin hensikt med tanke på arbeidet vi ønsker å gjøre nå. Alle som kan være smitteutsatt bør teste seg. Derfor er det viktig at vi viser generøsitet, og husker at vi alle er i samme båt, sier hun.

Kan bli enda strengere tiltak

Torsdag la regjeringen også til flere tiltak som kommuner i bo- og arbeidsregioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre. Dette innebærer blant annet stans i breddeidrett for voksne, obligatorisk hjemmekontor og stenging av treningssentre.

Solberg sier at det ikke er aktuelt for regjeringen å pålegge Trondheim å innføre disse tiltakene, da hun har tro på at trondheimspolitikerne er best på å gjøre egne lokale vurderinger.

- Men de bør ikke vente med å slå ned på smitten. Vi har lagt til grunn en føre var-strategi. Vi må huske at tallene vi ser nå er smitte som spredte seg for 10-14 dager siden - noe som betyr at mange nå kan ha smittet enda flere.

Hun utelukker imidlertid ikke at de nasjonale retningslinjene kan bli enda strengere etter hvert, særlig dersom Norge ikke får snudd smittekurven i løpet av de neste ukene.

- Da kan det bli aktuelt med flere nedstenginger av aktiviteter. Kanskje må vi gjøre som andre land har gjort, og legge begrensninger på hva du kan gjøre som person. Men jeg håper ikke vi kommer dit, sier hun.

