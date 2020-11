Flere i Trondheim kan ha blitt smittet ved å ta på en overflate

Joe Biden et stort steg nærmere seier – valggrøsseren er ikke over

Saken oppdateres.

Det skriver VG fredag kveld. Smittesporerne i Trondheim har sett flere eksempler på at folk har blitt koronasmittet ved å ta på overflater som glass, bord eller håndtak i løpet av denne uka.

Av 49 smittede har tre eller fire trolig blitt smittet ved å ta på en overflate, anslår overlege Eli Anne Skaug i Trondheim kommune til VG. Det virker sannsynlig fordi disse personene ikke har vært i direkte kontakt med hverandre.

– For eksempel kan ansatte på serveringssteder bli smittet av bestikk og kopper, ting det gjerne er kroppsvæske på, sier Skaug til VG.

I en pressemelding forrige helg skrev kommunen at det er også enkelte eksempler som tyder på at indirekte smitte via felles berøringspunkt har vært avgjørende for smitten.