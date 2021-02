Ber pårørende om vaksine-hjelp

Saken oppdateres.

Denne uka vil over 1000 trondhjemmere over 85 år få tilbud om koronavaksine. Det skriver Trondheim kommune i en pressemelding.

Nå ber kommunen pårørende om å hjelpe de som trenger det, med å få bestilt time for vaksinering.

Doser nok til halvparten

Vaksineringen vil skje i Statens hus. Kommunen har mottatt vaksinedoser nok til halvparten av de 3200 personene i aldersgruppen over 85 år i Trondheim.

Folk vil få beskjed via telefon eller SMS når det er deres tur til å bestille time. De skal logge seg inn via Min Side på nettet, og trenger da kodebrikke fra banken eller bank-ID på mobil.

- Vi vet at dette kan være utfordrende for mange, fordi de ikke bruker internett og mobiltelefon. Derfor appellerer vi nå til pårørende om å hjelpe de som trenger det med å få utført bestilling av time for vaksinering, sier helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen i pressemeldingen.

Han forsikrer om at alle skal få mulighet til å bestille time, selv om de ikke kan kontaktes digitalt.

- Mange ledige timer fra tirsdag

Pårørende kan eventuelt bestille time for pårørende over 85 som ikke har bank-ID. Pårørende kan være ledsagere under vaksineringen hvis det er behov for det.

Time kan også bestilles via koronatelefonen, telefonnummer 90 50 90 52.

Fra mandag 1. februar vil kommunen sende ut melding til et stort antall eldre. De som ikke har mobiltelefon vil bli oppringt på fasttelefonen.

Garåsen oppfordrer alle i målgruppa om å bestille time for vaksinering så snart som mulig.

- Allerede tirsdag 2. februar vil det finnes mange ledige timer, står det i pressemeldingen.