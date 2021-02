Sju nye smittet av koronaviruset i Trondheim i helga

Trønder-kommuner med «sterke anmodninger» for å hindre villsmitte av mutert virus

34-åring nekter for å ha drept sin mor på Byåsen

Noe må man betale for å få bygge på byens beste tomt

Møtte landets helsetopper for å diskutere utbruddet i Trondheim

Her tester de om salt kan hindre kvikkleireskred

Trønder-kommuner med «sterke anmodninger» for å hindre villsmitte av mutert virus

Saken oppdateres.

I løpet av helgen ble der registrert sju nye smittetilfeller i Trondheim kommune.

Fredag 5. februar: Tre smittet

Det er en kvinne og to menn.

To personer i 20-årene

En person i 30-årene

To er kjente nærkontakter, en ukjent smittevei. Sykdomsforløpene er milde.

Fredag ble det gjennomført 416 tester.

Lørdag 6. februar: Én smittet

Den smittede er et barn under 10 år.

Vedkommende har kjent smittekilde og mildt forløp.

Søndag 7. februar: Tre smittet

Det er to menn og en kvinne.

En person er i 20-årene.

To personer i 40-årene.

Alle har kjent nærkontakt og mildt sykdomsforløp.

Det ble gjennomført 330 tester søndag.

Mutert virus

Så langt er 24 personer i Trondheim knyttet til utbruddet med den muterte UK-virusvarianten. Ca. 45 personer er i karantene som følge av dette utbruddet og det kan fortsatt forventes at noen flere av disse tester positivt. Ingen skoler, barnehager , sykehjem eller andre kommunale enheter er knyttet til dette utbruddet.

Vi har også noe smitte utenom dette utbruddet, blant annet knyttet til Heimdal vgs, Singsaker skole og BOA, uten at det er mistenkt eller funnet sammenheng med utbruddet med mutert virus. Alle positive prøver vil bli testet også for UK-virusvarianten så langt det er kapasitet ved St. Olavs hospital.

Teststasjonen på Leangen er fortsatt stengt da kapasiteten på Leutenhaven er tilstrekkelig. Åpning av Leangen vurderes fortløpende.

Vaksine

Så langt er 4787 personer vaksinert med første dose i Trondheim 1419 personer har mottatt dose nummer to. Det nasjonale registeret SYSVAK oppdateres senere i dag, så det reelle tallet vil være høyere enn det som fremgår i denne pressemeldingen.

Alle beboere på helse- og velferdssentrene får sin andre dose i løpet av denne uka.

Over 1200 i aldersgruppen over 85 år har fått sin første dose så langt på vaksinestasjonen på Statens Hus. I tillegg er ca. 400 i aldersgruppen vaksinert via hjemmetjenesten.

Trondheim kommune har i dag sendt beskjed til personer på 83 og 84 år om å melde seg opp for time til vaksinering. Det dreier seg om ca. 900 personer i denne aldersgruppen.

Berørte enheter:

Singsaker 2. trinn + ansatte og SFO er satt i karantene.

Lørdag ble det gjennomført 328 tester.

Kommunale enheter berørt:

Heimdal BOA ansatte og brukere i karantene.

Byåsen videregående skole, én klasse med tilhørende lærere er i karantene.

Kilde: SYSVAK Grafen over viser hvor mange som nå har fått første dose med koronavaksine. FHI, som vi henter tallene fra, oppdaterer oversikten en gang per dag på hverdager.

Se Adresseavisens store oversikt over koronasituasjonen i Trøndelag