Nå er dette koronareglene i Trondheim

Jeg kjenner på en enorm irritasjon og skuffelse. Takk for ingen støtte, NTNU

Små gutter ropte «jævla homo» uten at noen brydde seg

Isfront eller forsoning? Her er grepene for å unngå full skjæring på hjemmebane

Helsedirektøren tror at ting blir bedre om 100 dager

I Trøndelag frykter halvparten at de vil gå konkurs grunnet korona

Bygger fjøs til over 50 millioner kroner

Trondheim kommune foreslår ny forskrift for koronatiltak

New York Times: Georgia starter etterforskning av Trumps telefonsamtale med Brad Raffensperger

WHO anbefaler AstraZenecas koronavaksine også for eldre

Norges skiskyttere innfridde i VM-åpningen – gulljubel for debutanten Lægreid

Saken oppdateres.

Forskriften erstatter midlertidig forskrift vedtatt av formannskapet 02.02.21. Forskriften trer i kraft ved midnatt natt til 11. februar og gjelder til og med 17.02.2021.

LES OGSÅ: Gikk mot kommunedirektøren og sa nei til skjenkestopp

Formannskapet vedtar å videreføre:

Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde en meters avstand

Bruk av munnbind på kollektivreiser

Bruk av munnbind i drosje og registrering av alle reisende

Bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester og lignende

Bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter

Registrering av alle kunder på serveringssteder

Formannskapet vedtar nye forsterkede tiltak:

Stenging av virksomheter

Påbud om hjemmekontor der dette er praktisk mulig og hensiktsmessig utfra arbeidets art

Skjenkestopp klokken 22

TIltak ved utdannings og opplæringsvirksomheter med unntak av grunnskole og videregående skole

Stans av idrettsaktiviteter for voksne 20 år og eldre

Stans av fritidsaktiviteter for voksne 20 år og eldre

Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage til 10 personer per husstand

Anbefaling:

Utelivsbransjen oppfordres til streng håndheving av skjenke- og smittevernregler. Bordbestilling skal være hovedregelen.

§ 3 Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holdes stengt:

a. Treningssentre

b. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende kan holde åpent:

i.skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere

ii.rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør

iii.annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen

c. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder

Forskriften trer i kraft midnatt natt til 11. februar og varer til og med 17. februar. Kommunen kan imidlertid vedta å forlenge vedtakene.