Trondheim kommune foreslår ny forskrift for koronatiltak

Saken oppdateres.

Trondheim kommune skriver i en pressemelding onsdag morgen at de behandler forslag til ny forskrift for tiltak.

- Etter flere påviste tilfeller av ulike muterte virus i Trondheim skal formannskapet i dag ta stilling til om den eksisterende forskriften for smittevern må endres, skriver kommunen videre.

Ekstraordinært møte

Formannskapet er innkalt til et ekstraordinært møte klokka 14.00 i dag, onsdag 10. februar. Møtet er digitalt, og vil bli direktesendt på kommunens nettsted.

- Kommunedirektøren utarbeider nå forslag til ny forskrift. Den vil bli lagt frem i dag ca. klokken 13.00, skriver kommunen.

Flere møter

Med bakgrunn i dagens smittesituasjon er det all mulig grunn til å forberede befolkningen på at det vil innføres strengere tiltak i løpet av dagen.

- Kommunedirektøren har i dag gjennomført møter med Statsforvalteren i Trøndelag, Helsedirektoratet og FHI for å drøfte situasjonen og har bedt om råd for eventuelle nye tiltak. I tillegg gjennomføres det møter med nabokommunene for å best mulig samordne nye tiltak for å forhindre ytterligere spredning av mutert virus i regionen, skriver kommunen i pressemeldingen.

