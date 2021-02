Fire smittet - én person har alvorlig sykdomsforløp

Tror drastiske endringer må til om RBK skal bli best i Norden igjen

Saken oppdateres.

I løpet av helga, fredag, lørdag og søndag, testet fire personer positivt for covid-19 i Trondheim. Søndag ble det registrert null nye smittede. Det opplyser Trondheim kommune i en pressemelding.

Fredag 12. februar

To nye positive. Det er snakk om to kvinner, en i 30-årene og en i 40-årene. Begge er smittet i utland. Én person har mildt sykdomsforløp, mens den andre har et alvorlig sykdomsforløp.

Det ble gjennomført 1401 tester fredag.

Lørdag 13. februar

To nye positive, en mann og en kvinne. En person i 20-årene og en i 50-årene. Begge er smittet av kjente nærkontakter og har milde sykdomsforløp.

Det ble gjennomført 1059 tester lørdag.

Søndag 14. februar

Ingen nye positive. Ikke siden 3. oktober 2020 er det registrert null nye smittetilfeller i Trondheim.

Det ble gjennomført 442 tester søndag.

Vaksine

Så langt har 6279 personer mottatt dose nummer en, 2086 personer har fått sin andre dose.

SYSVAK oppdateres senere i dag, så det reelle tallet er noe høyere.

Kilde: SYSVAK Grafen over viser hvor mange som nå har fått første dose med koronavaksine. FHI, som vi henter tallene fra, oppdaterer oversikten en gang per dag på hverdager.

