Smittet student har vært innom flere steder på universitetet

Saken oppdateres.

Trondheim kommune og NTNU velger å gå ut med informasjon etter at en student med korona har vært innom flere steder på campus. Det er mistanke om at vedkommende er bærer av en mutert versjon av viruset. Det er også mangelfull registrering som er noe av årsaken til at man går ut med informasjon, står det i e-posten som er sendt til alle ansatte og studenter ved NTNU.

Må i karantene

Følgende pålegges å gå i karantene etter covid-19-forskriften:

Alle som har vært på mastersalen (Rom 253, «optimeringssalen») i Kjelhuset 16. februar fra klokka 10 og 17. februar fra klokka 09.

I tillegg til karantene må personene som dette gjelder snarest mulig teste seg og ta ny test sju dager etter dato for mulig eksponering.

Bør ta en test

I tillegg ber kommunen følgende personer om å ta koronatest:

Alle som var innom Sit kafe Hangaren 16. februar fra klokka 12 og utover dagen, og/eller 17. februar fra klokka 13.30 og utover dagen.

16. februar fra klokka 12 og utover dagen, og/eller 17. februar fra klokka 13.30 og utover dagen. Alle som var innom Cafe-sito Stripa (ved Hangaren) 16. februar fra klokka 15.30 og utover dagen, samt 17. februar fra klokka 09.30 og utover dagen.

16. februar fra klokka 15.30 og utover dagen, samt 17. februar fra klokka 09.30 og utover dagen. Alle som var innom kiosken / butikken Rapido Gløshaugen 16. februar fra klokka 15.30 og utover dagen, samt 17. februar fra klokka 0930 og utover dagen.

Studenter og ansatte som dette gjelder blir ikke pålagt karantene, men de blir bedt om å ta en test 23.–24. februar. Det vil si cirka sju dager etter at de var på de aktuelle stedene. De må teste seg uavhengig av om de har symptomer, eller ikke. Mens de venter på svar på testen kan de møte opp på jobb eller studier, så fremt de holder god avstand til andre.

- Manglende registrering

Mange av de som har vært på lesesal og kantine i dette tidsrommet har ikke registrert seg med Check In.

- Manglende registrering hindrer smittesporingen og bidrar til økt smittespredning på campus. Det er veldig viktig at du registrerer deg når du er på campus. Dette gjelder lunsjrom, møterom, lesesaler, bibliotek, grupperom, auditorier og andre fellesarealer. Konsekvensene av å ikke bruke Check In kan i verste fall være at campus blir stengt på nytt, står det til slutt i e-posten.