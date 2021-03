Seks nye tilfeller av koronaviruset i Trondheim

Saken oppdateres.

I helga fikk seks personer i Trondheim påvist covid-19.

Fredag 26. februar: Tre nye smittede.

Det er snakk om to menn og en kvinne. Alle er smittet av kjent nærkontakt og har milde sykdomsforløp.

* Ett barn under 10 år

* En person i 20-årene

* En person i 30-årene

Berørte enheter

Tannlegegården og Gartneriet barnehage.

Cirka 21 ansatte og 35 barn ved Gartneriet barnehage er satt i karantene. Tre ansatte ved Gartneriet avlastningsbolig satt i midlertidig karantene i påvente av testsvar.

Lørdag 27. februar. En ny smittet.

* Det er en mann i 30-årene.

Han er smittet av kjent nærkontakt og har mildt sykdomsforløp.

Søndag 28. februar: To nye smittede

Det er snakk om to kvinner, begge har mildt sykdomsforløp.

* En person i 20-årene

* En person i 30-årene

Vaksine

Denne uka (uke 9) er det personer over 81 år som vaksineres. Timer for uke 10 legges ut denne uka. Det er fortsatt personer over 81 år som nå står for tur.

Denne uka mottar Trondheim 2802 doser.

Så langt har 10.370 personer i Trondheim blitt vaksinert med første dose. 3.929 personer har mottatt dose nummer to.

Kilde: SYSVAK Grafen over viser hvor mange som nå har fått første dose med koronavaksine. FHI, som vi henter tallene fra, oppdaterer oversikten en gang per dag på hverdager.

