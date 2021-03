Forvirret over de nye reglene? Dette er det som gjelder i Trondheim nå

Saken oppdateres.

Under tirsdagens pressekonferanse innførte regjeringen strenge nasjonale tiltak, tross lav smitte i Trøndelag og Trondheim.

Kommuneoverlege Tove Røsstad sa til Adresseavisen at hun har forståelse for at folk er frustrerte over de nye restriksjonene.

Men er du forvirret over hva som faktisk gjelder nå? Da skal vi forsøke å hjelpe deg.

Nasjonale regler trumfer

- De nasjonale reglene i en forskrift trumfer lokale tiltak, skriver Trondheim kommune på sine nettsider.

Kommunen har forsøkt å oppklare noen av spørsmålene de har fått inn det siste døgnet. De skriver at hvis de lokale reglene derimot er strengere enn de nasjonale, skal de lokale reglene følges.

De siste ukene har Trondheim kommune lettet på enkelte tiltak, som for eksempel munnbind og innendørs idrettsaktivitet for voksne over 20 år. Nå blir disse strammet inn igjen.

- Dersom lokale anbefalinger og nasjonale anbefalinger ikke er helt samstemt (slik det for eksempel er for bruk av munnbind her i Trondheim), skal man forholde seg til lokale anbefalinger, da disse er vurdert ut fra lokal smittesituasjon, skriver Trondheim kommune videre.

De nasjonale reglene gjelder fra midnatt natt til 25.mars.

Dette er reglene i Trondheim nå:

Begrens sosiale kontakter

Kommunen har en anbefaling om maks ti sosiale nærkontakter per person per uke - ut over egen husstand

Regjeringen har en nasjonal anbefaling om å ikke ha besøk av flere enn to gjester hjemme, på hytta eller andre steder

Kommer du fra et område med høyt smittenivå bør du unngå overnattingsbesøk

Personer som bor alene eller barn kan ha én til to faste overnattingsbesøk

Velg helst utendørsaktiviteter. Unngå å oppsøke steder der mange er samlet, og der det ikke er lett å holde avstand

Munnbind

Regjeringen anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand

Kommunen har påbud om munnbind på kollektivreiser og drosje. Dette gjelder også innendørs i stasjonsområder

Det er også påbudt om munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltakingtjenester og lignende. Dette gjelder både ansatte og kunder

Butikker og kjøpesenter

Regjeringen økte én-metersregelen til to meter. Antallet kunder skal derfor beregnes ut fra størrelsen slik at det er mulig å holde to meters avstand

Regjeringen anbefaler også å kun benytte kjøpesenter og varehus i egen hjemkommune

Serverings- og skjenkesteder

Det ble innført full skjenkestopp av alkohol på serverings- og skjenkesteder. Dette trer i kraft 25.mars

Alle skal registrere enkeltkunder ved ankomst

Serverings- og skjenkesteder i Trondheim kan holde åpent om de oppfyller kravene til forsvarlig drift

Trondheim kommune kan stenge de som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift

Også her må to-metersregelen overholdes

Treningssenter, svømmehaller o.l.

Det blir forbudt med innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere

Treningssenter kan holde åpent for følgende tilbud: de som er bosatt i kommunen, rehabilitering og opptrening individuelt eller i mindre grupper, individuell trening og behandling som timebestilles

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal holde stengt.

Følgende tilbud kan tilbys: Skolesvømming, organisert svømmekurs, organisert svømmetrening for personer under 20 år, svømming for profesjonelle toppidrettsutøvere, rehabilitering og opptrening, annen individuell behandling kan timebestilles

Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende må stenge

Kulturliv og arrangementer

Regjeringen anbefaler at alle planlagte arrangement avlyses

Hvis ikke skal følgende regler gjelde:

Tillatt med 20 personer innendørs til fastmonterte sitteplasser

Tillatt med 50 personer på idrettsarrangement for de under 20 år for lag i samme kommune

Tillatt med 50 personer utendørs på arrangementer

Tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser

Hjemmekontor

Det anbefales bruk av hjemmekontor der det er hensiktsmessig ut fra arbeides art

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser der det er praktisk mulig

Reise og karantenehotell

Både Trondheim kommune og Regjeringen anbefaler å ikke reise unødvendig over kommunegrensene

Reise til (egen/lånt/leid) fritidseiendom kan likevel gjennomføres dersom du er særlig påpasselig med smittevern underveis og på feriestedet. Reis da med husstanden din, gjør helst innkjøpene før avreise og hold avstand til andre

Regjeringen fraråder alle utenlandsreiser, med mindre de er strengt nødvendige

Regjeringen skjerpet inn reglene for karantenehotell for de som kommer hjem fra unødvendige utenlandsreiser - de må nå tilbringe hele tiden på karantenehotell (dette trer i kraft midnatt natt til mandag 29.mars)

Høyere utdanning