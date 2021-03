To kommunaldirektører i karantene etter smitte i administrasjonen i Trondheim

Saken oppdateres.

- Kvinnen har kommet hjem. Alt ok med henne, opplyste politiet i Trøndelag en halvtime etter at de gikk ut på Twitter og informerte om at de lette etter henne.

- Vi fikk melding om dette klokka 15.37. Da hadde hun vært borte fra institusjonen hun bor i i en times tid allerede, sa operasjonsleder Trond Volden ved politidistriktet.

Han fortalte også at kvinnen ikke hadde ytterklær på seg. Derfor var det viktig å finne henne før det ble mørkt.