Fem nye smittetilfeller i Trondheim

Saken oppdateres.

Det er fem menn som er smittet. Fire har kjent nærkontakt og en er enda ikke avklart.

Aldersfordeling

3 i 20-årene

1 i 30-årene

1 i 40-årene

Det ble gjennomført 1036 tester i Trondheim siste døgn.

Vaksine

Samlet har 29 025 (17,6% av målgruppen over 18 år) personer i Trondheim fått første dose og 9501 (5,8%) har fått andre dose.

85+: Første dose 90,9 % (3248 personer) og 83,1 % (2970) andre dose.

75-84: Første dose 92,4 % (9008 personer) og 32,1 % (3128) andre dose.

65-74: Første dose 38,9 % (6840) og 399 (2,3%) andre dose.

For personer over 75 år er det en større andel menn enn kvinner som lar seg vaksinere. For personer 18-74 år er det betydelig større kvinneandel (i hovedsak pga at det er helsepersonell i denne gruppen), men også betydelig større andel kvinner i gruppen 70-74.

Det ble i går sendt ut melding til personer født i 1953 (68 år) med varsel om at de kan bestille time til vaksine. Også de som er eldre, men som ennå ikke har bestilt time til vaksinering, kan gjøre det.

Kilde: SYSVAK Grafen over viser hvor mange som nå har fått første dose (lys) og andre dose (mørk) med koronavaksine. FHI, som vi henter tallene fra, oppdaterer oversikten en gang per dag på hverdager.

