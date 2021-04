I den neste måneden er dette korona-reglene i Trondheim

Onsdag skal UP ha «fartskontroll-maraton»

Saken oppdateres.

Kommunedirektørens forslag til vedtak om ny forskrift i Trondheim ble enstemmig vedtatt av formannskapet tirsdag. Den erstatter den midlertidige forskriften vedtatt 16. mars.

Den eneste endringen er at det i størst mulig grad anbefales unødvendige reiser over kommunegrensene. Dette fordi det fortsatt er stor fare for smitteutbrudd.

I forrige uke lettet regjeringen på de nasjonale koronatiltakene, og gjenåpningen av Norge startet. Det innebar blant annet oppheving av nasjonal skjenkestopp og mulighet for flere gjester.

Men i tillegg til disse har Trondheim altså i dag vedtatt en midlertidig lokal forskrift som gjelder til og med 19. mai.

Her er vedtaket:

1. Formannskapet vedtar å videreføre følgende i lokal forskrift:

Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde minimum en meters avstand

Påbud om bruk av munnbind på kollektivreiser

Påbud om bruk av munnbind i drosje og registrering av alle reisende.

Påbud om bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester etc.

Krav om minimum 2 meters avstand mellom deltagere under fysisk aktivitet på treningssentre, fysikalske institutt etc.

Registrering av alle kunder på serveringssteder





2. Formannskapet vedtar følgende anbefalinger:

Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage til 10 personer per uke

Bruk av hjemmekontor der hvor det er hensiktsmessig ut fra arbeidets art

Bruk av munnbind i butikker/ kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter. Med unntak av butikker/ kjøpesentre gjelder dette inn og ut av lokaler og ikke utøvere under idretts/ kulturaktivitet

Begrense unødvendige reiser over kommunegrensene i størst mulig grad.

Den nye forskriften gjelder til og med 19. mai.

