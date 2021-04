Politiet vil trolig søke på nytt etter antatt omkommet person

Magnus (24): Jeg var sur da RBK tapte for Molde i cupfinalen, men enda surere nå

Saken oppdateres.

– Jeg tar det for gitt at det blir nye søk, sier assisterende stabssjef ved Trøndelag politidistrikt Torkjel Rendal.

Avsluttet søk

Det var mandag 12. april at en person ble meldt savnet i Trondheim. Innledningsvis ble det søkt blant annet ved Trolla og Bymarka. Etter hvert ble det gjennomført både strandsøk og søk i sjøen.

Assisterende stabssjef Rendal forteller at det siste søket han kjenner til ble avsluttet torsdag forrige uke.

Han sier at alle opplysningene som politiet har, tyder på at den savnede har havnet i sjøen. Rendal forteller at letingen i forrige uke etter hvert ble kategorisert som søk etter antatt omkommet person.

Politiet har ingen mistanke om at noe kriminelt har skjedd. Rendal sier at politiet under arbeidet med saken har hentet inn overvåkingsbilder fra en rekke aktuelle steder i Trondheim.

Ber folk være oppmerksomme

Rendal opplyser at politiet nå venter på blant annet gunstige værforhold før det blir gjennomført nye søk i fjæra eller i fjorden.

Han nevner søk fra fly og bruk av sonar blant flere aktuelle muligheter. Rendal opplyser også at erfaringen fra andre lignende saker, gjør at det kan være gunstig å vente litt før nye søk gjennomføres. Steder der omkomne tidligere er funnet, eksempelvis ved Frosta og Tautra, er også aktuelle steder for nye søk.

Familien til den savnede sier til Adresseavisen at de setter stor pris på om folk som ferdes ved og på sjøen er ekstra oppmerksomme.

