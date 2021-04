Jeg er konstant engstelig for min mor på sykehjem. Det er ille!

- Her planlegger man med at folk skal komme til skade, eller dø, i en brann

«Exit» flyttet inn i ekteparets hjem. Her er deres ti tips for å bygge drømmehuset

300 parkeringsplasser reserveres bildeling i Trondheim - her er de første

NTNU må sørge for minimal skade på park og trehus

Dropper friår og reising - spenning rundt koronaeffekten for årets studiesøknader

Over 17 400 mobilladere kalles tilbake: - Må ikke brukes

- Ser at det er en del misforståelser ute og går

Tekniske problemer hos kommunen kan ha gjort at flere ikke har fått bestilt time til vaksinering

- Ser at det er en del misforståelser ute og går

- Ser at det er en del misforståelser ute og går

Saken oppdateres.

– Vi ser at det er en del misforståelser ut og går. Slik det er lagt opp sender kommunen ut en SMS og en e-post med invitasjon til å booke time til vaksinasjon. Da kan du enten booke selv, via pårørende eller ringe koronatelefonen, sier sjef for vaksineplanen i Trondheim, Helge Garåsen.

Vaksineringen for koronaviruset er i godt gli i Trondheim. Kommunen holder nå på med vaksinering i aldersgruppen 65–74 år, og de mest utsatte risikopasientene. Den siste tiden har de fått noen tilbakemelding fra folk som ikke har fått til å bestille time.

LES OGSÅ: Vurderer å nedbemanne teststasjonen på Leangen

Må vente på invitasjon

– Det vi har opplevd er at folk tror at de kan booke time hvis de står på en risikopasient-liste. Det stemmer ikke. Man må vente på invitasjon, sier Garåsen.

Det er først når du får bekreftelse på timen fra kommunen at du har fått time til vaksinering. Da har du fått time til både første og andre dose.

Kommunen sender ut invitasjon i brevform til dem som verken har telefon eller e-post.

– Alle timene som er satt opp til risikopasientene er booket fullt ut. Men det er noen som ikke forstår systemet og blir frustrerte. De finner ikke tilgang, men da er det som oftest rett og slett at de mangler invitasjon, sier Garåsen.

Feilen har skjedd både når folk uten invitasjon skal booke tid gjennom portalen og på koronatelefonen.

– De fleste går det greit med. Men det er dumt at noen blir unødvendig frustrert over bookingsystemet. Vi er nødt til å ha et rigid system, da det er mange folk som skal gjennom vaksinering, sier han.

Se Adresseavisens store oversikt over koronasituasjonen i Trøndelag

Ligger godt an

Garåsen forteller at kommunen ligge godt an når det gjelder planen for vaksinering i Trondheim i april.

– Vi er godt à jour. Vi regner med at vi har vaksinert de mest utsatte risikogruppene og de i aldersgruppen 65–74 år i løpet av neste uke. Da kan vi sannsynligvis begynne med de yngre aldersgruppene og de andre risikogruppene. Vi ligger per nå før skjema, sier han.