Fire nye smittet i Trondheim i helga

Saken oppdateres.

Denne helga, fredag, lørdag og søndag, ble det registrert fire nye smittede i Trondheim.

Fredag 30. april

Tre nye smittede. Det er to menn og en kvinne. Alle er smittet av kjente nærkontakter, alle har milde forløp.

Aldersfordeling:

To personer i 10-årene.

En person i 40-årene

Det ble gjennomført 791 tester.

Lørdag 1. mai

Ingen nye smittede registrert.

Det ble gjennomført 254 tester.

Søndag 2. mai

Én ny positiv registrert.

Det er snakk om en kvinne i 20-årene. Smittet i rødt land. Mildt sykdomsforløp.

Det ble gjennomført 237 tester.

Testing

Det er fortsatt god kapasitet på teststasjonene. Trondheim kommune oppfordrer folk til fortsatt å ha lav terskel for å melde seg opp for test. Dersom du har vært i kontakt med folk du ikke kjenner så godt, for eksempel på en fest eller et arrangement, kan det være lurt å ta en test.

Smittevernkontoret i Trondheim oppfordrer russ og andre ungdommer til å ta kontakt for å få råd og veiledning om smittevern i forkant av samlinger og arrangement. De kan kontakte koronatelefonen tlf: 90 50 90 52

Vaksine

Denne uka (Uke 18) mottar Trondheim kommune 7344 antall vaksinedoser.

Samlet antall personer: 45 811 (27,4% av personer over 18 år) har fått første dose og 11 402 (6,8%) andre dose.

Hovedgruppen denne og de neste ukene er pasienter under 65 år (20 469 personer) med sykdommer med risiko for alvorlig forløp av covid-19 tilhørende i risikogruppe 5, 6 og 7.

93 % av de i risikogruppe 5 er nå enten vaksinert eller har time for vaksinering.

Kilde: SYSVAK Grafen over viser hvor mange som nå har fått første dose (lys) og andre dose (mørk) med koronavaksine. FHI, som vi henter tallene fra, oppdaterer oversikten en gang per dag på hverdager.

