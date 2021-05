Dette er den nye koronaforskriften i Trondheim

Hylles for bragd i Trondheim. Nå drar hun til Oslo for å hjelpe Støre i valgkampen

Saken oppdateres.

Onsdag morgen møttes formannskapet i Trondheim kommune, blant annet for å vedta ny smittevernforskrift.

Et av kommunedirektørens forslag var å gjeninnføre munnbindpåbudet i offentlig rom.

- Det er den største endringen. Vi har ikke gjort vesentlige lettelser på tiltakene i perioden med lav smitte, så da trenger vi ikke å stramme inn så kraftig nå. Det er opp til politikerne å vurdere. Økningen i smittetallene endre ikke vår innstilling, sa kommunedirektør Morten Wolden til Adresseavisen i forkant av formannskapsmøtet.

Dette er den nye smittevernforskriften:

Serverings- og skjenkesteder

Alle serverings- og skjenkestedene skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst. Trondheim kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalene enn at det kan holdes minst en meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

Kollektivreiser og bruk av munnbind

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Munnbind i drosje og registrering av reisende

Passasjerer skal bruke munnbind i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i drosjen.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Det skal være ledig plass mellom passasjerer i baksetet hvis de ikke er hentet på samme adresse eller tilhører samme husstand.

Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

Plikt til bruk av munnbind ved frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv.

Plikten gjelder både ansatte og kunder. Kunder kan ta av munnbindet der dette er nødvendig for å utføre behandlingen.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Plikt til bruk av munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst en meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir ,skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

I lokaler for kultur, sport- og fritidsaktiviteter gjelder plikten ikke utøver under selve kultur-eller idrettsaktiviteten.

Avstandskrav på private treningssentre, fysikalske institutt etc.

Private treningssentre, fysikalske institutt etc. kan holde åpent dersom det sørges for at det overholdes minst 2 meters avstand mellom de besøkende som driver fysisk aktivitet.

Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft straks etter kunngjøring og varer til og med 26.5.2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

Nye anbefalinger

Formannskapet vedtok samtidig følgende anbefalinger i Trondheim kommune:

Begrense sosiale kontakter ut over egen husstand/ arbeid/ skole/ barnehage til 10 personer per uke

Bruk av hjemmekontor der hvor det er hensiktsmessig ut fra arbeidets art

Begrense unødvendige reiser over kommunegrensene

Begrense antall steder man besøker

Selv om det ikke ble vedtatt store innstramninger i tiltakene i dag, kan politikerne gjøre endringer i forskriften på kort varsel.

I tillegg ønsker formannskapet å legge til en felles uttalelse til de nasjonale helsemyndighetene om at Trondheim må bli en såkalt nullkommune, for å unngå at skjevfordelingen i vaksiner blir for stor.

